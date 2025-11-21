Hellraiser: Revival – Du gameplay qui promet une superbe souffrance

Révélé lors de la Gamescom 2025 par le biais d’un effrayant mais excitant trailer, Hellraiser: Revival redonne quelques signes de vie avec une courte bande-annonce de gameplay qui promet une balade douloureuse, suffocante et sanglante.

Chef d’œuvre du mouvement splatterpunk, Hellraiser a toujours suscité beaucoup d’adoration chez les aficionados d’horreur et d’expériences glauques. Après deux romans, une pléthore de films et des comics, les amateurs de la création du génial Clive Barker n’avaient d’autre choix que de ronger leur frein dans l’attente d’une nouvelle descente dans l’antre du Léviathan. Et grâce aux efforts conjoints de Boss Team Games et Saber Interactive, l’attente ne sera plus très longue. Attention toutefois, les images qui nous sont montrées aujourd’hui ne sont définitivement pas à mettre devant tous les yeux.

Un gameplay guidé par la souffrance

Dans Hellraiser: Revival, nous incarnerons Aidan qui, lors d’une partie de jambes en l’air plutôt extrême avec sa compagne Sunny, appelle plus ou moins volontairement les forces occultes résidant dans le Léviathan, la dimension des Cénobites. Ces prêtres et gourou de la souffrance capturent Sunny et livrent Aidan à une secte vénérant Pinehead et ses fidèles. Suite à un réveil douloureux, et après s’être libéré de la chaise sur laquelle il était littéralement cloué, Aidan part donc affronter les fidèles de la secte et tenter de retrouver l’objet de tous ses désirs : Sunny.

La bande-annonce de gameplay dévoilée par Saber Interactive nous montre le parcours que devra emprunter Aidan. Entre cave humide infestée de cultistes, sex-club malsains, bâtiments abandonnés et dédales du Léviathan, notre protagoniste devra user de plusieurs ressources pour venir à bout des menaces auxquelles il devra faire face. Le jeu prendra la forme d’un FPS survival horror qui n’est pas sans rappeler le trop souvent oublié Condemned.

Aidan pourra se défendre et attaquer à l’aide d’armes de fortune comme des tuyaux ou des planches de bois, mais également grâce à des armes à feu. En plus de cet arsenal pour le moins classique, nous pourrons nous servir de la configuration Genesis, une configuration de boîte encore inconnue dans l’univers de Hellraiser. La boîte en question pourra nous aider à briser nos adversaires mais également à résoudre des énigmes. Entre jump scare, fuite, combat et énigme, Hellraiser: Revival s’annonce bien riche pour peu qu’on ait le cœur bien accroché.

Une expérience horrifique et graphique

Aux vues des deux bandes annonces proposées par Saber Interactive et Boss Team Games, Hellraiser: Revival semble être dans la droite lignée de ce que Clive Barker avait proposé aux lecteurs en 1986. Contrairement aux films de la saga, les deux écrits de Barker, que sont Hellraiser et Les évangiles écarlates, allaient nettement plus loin dans le descriptif, l’horreur et les propositions graphiques. Ici, le jeu semble s’affranchir des contraintes du grand (et du petit) écran en proposant une plongée viscérale dans l’univers Hellraiser. Cet univers se caractérise par une approche sans concession du sexe, de ses variantes et de ses dérives, mais aussi de la violence physique comme psychologique.

Les équipes de développement semblent l’avoir bien compris. La bande-annonce du jour nous montrant des ennemis qui semblent jouir de leurs modifications corporelles, de leur douleur et de leur situation. Aidan devra donc trouver un juste équilibre lorsqu’il affrontera ses ennemis, au risque de les rendre encore plus agressifs. De plus, les troupes de cultistes infernales étant guidées par des silhouettes bien connues de l’univers (Butterball, Chatterer ou encore Female Cenobite), nous pouvons nous attendre à une effusion d’effets et de mise en scène qui mêleront plaisir, souffrance et horreur.

Espérons toutefois qu’un équilibre soit trouvé et que l’ensemble ne glisse pas dans le torture porn abusif et dans l’amalgame d’effets gore. N’oublions pas qu’avant d’être une plongée dans l’horreur, Hellraiser est une histoire d’amour. Toujours sans date de sortie, Hellraiser: Revival est attendu sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series pour 2026.