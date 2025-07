Hellraiser Revival – Pinehead nous invite dans le Léviathan

Après nous avoir proposé l’expérience multijoueur asymétrique Evil Dead et une plongée délicieusement rétro dans l’univers d’Halloween et d’Evil Dead, le développeur Boss Team Games est de retour avec une aventure purement solo dans l’univers du chef-d’œuvre de l’horreur : Hellraiser.

En 1986, Clive Barker écrit et publie une nouvelle répondant au nom de The Hellbound Heart. Et l’année suivante, en 1987, le même Clive Barker adapte son écrit au cinéma et la sanglante saga prend son envol. Œuvre culte, Hellraiser dépeint les pérégrinations horrifiques de Pinehead et de ses suivants cénobites répondant à l’appel de la boîte de Lemarchand. Ceux qui décident d’ouvrir la boîte sont des âmes perdues à la recherche du plaisir ultime, plaisir auquel Pinehead va répondre par des moyens peu conventionnels. Représentant du splatterpunk, Hellraiser se caractérise par son approche froide et brutale des côtés les plus sombres de l’Homme et de sa recherche du plaisir. Aujourd’hui, Saber Interactive et Boss Team Games dévoilent l’existence d’un jeu solo répondant au nom d’Hellraiser Revivial.

Angels to some demons to others

C’est par le biais d’un trailer des plus énigmatiques que le développeur Boss Team Games nous annonce l’existence d’un jeu prenant place dans le sombre univers d’Hellraiser. Après 10 films, un reboot convaincant signé David Bruckner en 2022, deux romans et une poignée de comics, est-ce que l’univers de Hellraiser a encore quelque chose à nous raconter ?

Dans Hellraiser Revival, nous allons suivre Aidan, un homme ayant voulu toucher du bout des doigts le plaisir charnel ultime. Dans sa recherche, il a entraîné sa compagne Sunny qui s’est retrouvé piégée dans la dimension du Léviathan suite à l’activation de la boîte de Lemarchand. Les cloches sonnent et les murs s’écartent : les cénobites viennent chercher leur dû. Loin de vouloir en rester là, Aidan plonge dans la dimension infernale à la recherche de sa compagne, armé du cube de Lemarchand. Dans sa déambulation, le héros devra faire face à de nombreuses menaces telles que des cultistes, des âmes égarées et perverties par Pinehead et ses suivants, mais également aux cénobites originels tels que dépeints dans le premier film. Nouveau chapitre officiel dans le lore, Hellraiser Revival profitera de la supervision de Clive Barker :

« Travailler sur le premier véritable jeu Hellraiser m’a emmené dans les moindres recoins de mes plus sombres pensées. »

De plus, Matthew Karch, PDG de Saber Interactive, se dit très heureux de pouvoir donner à Hellraiser une variante vidéoludique. L’univers se prêtant très bien à une retranscription en jeu vidéo :

« Hellraiser est la franchise d’horreur par excellence, et elle se prête parfaitement à une adaptation en jeu vidéo. Saber a déjà connu le succès avec des licences horrifiques, et collaborer avec Clive pour créer un gameplay oppressant ainsi qu’une nouvelle histoire explorant les tréfonds tordus de la douleur et du plaisir a été un vrai régal. Nous avons hâte d’ouvrir les portes de l’enfer. «

Barker n’étant intervenu que sur les deux premiers et sur le dernier opus de la saga cinématographique, le respect des règles de l’univers semble assuré. En plus de son intervention, l’acteur Doug Bradley, visage historique de la saga et acteur prêtant ses traits au fameux Pinehead, sera le doubleur officiel de la version vidéoludique. Et enfin, le trailer est rythmé par le thème glaçant composé par Christopher Young pour le premier film.

We’ll tear your soul apart !

Pour ce qui est du gameplay, le trailer semble nous promettre de pouvoir explorer les multiples facettes du cube de Lemarchand comme jamais auparavant. Aidan devra se servir du cube comme arme pour défaire les multiples menaces. En plus des différents pouvoirs octroyés par le Cube, Aidan pourra compter sur différentes armes de corps à corps.

Prenant la forme d’un FPS survival horror, Hellraiser Revival nous permettra d’explorer les recoins les plus sombres de l’univers de Clive Barker. Toutefois, même si le jeu semble s’inscrire dans la timeline officielle, la configuration du Cube et les différents Cénobites présents nous laissent croire que le scénario se déroule bien avant le reboot de David Bruckner. Préquelle des deux premiers films, ou suite faisant table rase des 8 autres films ?

De plus, hormis le rapide passage de Kirsty dans le second opus cinématographique, aucun protagoniste n’avait réussi à fouler librement les chemins labyrinthiques du Léviathan, mais ici Aidan semble y parvenir. Quel pacte a-t-il bien pu passer avec Pinehead ? Serait-il lui aussi victime de la boîte ?

Après nous avoir régalé avec Undying et Jericho, Clive Barker semble être plus jamais dévoué à étendre son univers horrifique en jeu vidéo. Hellraiser Revival est prévu sur PlayStation 5, Xbox Series et PC pour 2025 sans plus de précision.