Halloween – Un solo pour aller plus loin dans la psyché de Michael Myers

Dévoilé lors du Future Game Show, le jeu adapté du film Halloween de 1978 continue de se dévoiler petit à petit, telle la silhouette de Michael Myers sortant de l’ombre. Lors de la Gamescom, le directeur créatif du jeu, Jared Gerritzen, s’est longuement entretenu avec le média Game Informer. C’est lors de cette interview que la question du mode solo a été soulevée.

Habitué aux expériences multijoueur horrifiques asymétriques (Evil Dead, Vendredi 13, Massacre à la tronçonneuse…), Illfonic a répondu aux demandes des joueurs et aurait introduit un versant solo dans l’aventure Halloween. En plus du mode multijoueur dans lequel, à tour de rôle, les joueurs devront soit échapper à Michael, soit l’incarner, un mode campagne sera disponible. Ce dernier, d’après les dire de Gerritzen, aura plusieurs objectifs.

Le premier, et le plus évident, donner l’occasion aux joueurs d’apprendre à contrôler Michael Myers. Vous pourrez donc faire la connaissance du géant au masque de William Shatner, de ses compétences, de ses multiples mises à mort mais aussi, et surtout, de son pouvoir de téléportation. Attention, rien de trop fantaisiste ici, Jared Gerritzen souhaite expliquer, grâce à cette mécanique de gameplay, les apparitions et les déplacements quasi fantomatiques de Myers tels qu’ils sont montrés dans les films.

Une manière comme une autre de démonter le fameux cliché inhérent aux slashers où le vil meurtrier marche paisiblement derrière ses victimes courant à un rythme effréné, mais parvenant toujours à les rattraper. Avec cette mécanique, Gerritzen et les équipes de Illfonic sont persuadées d’avoir découvert une mécanique encore jamais explorée dans les jeux vidéo. Nous demandons à voir.

Second objectif de ce mode solo : approfondir la psyché et le parcours de Michael Myers. Les équipes d’Illfonic ont fait le choix de placer leur expérience dans la diégèse du long métrage de 1978. Dans la campagne d’Halloween vous incarnerez un Michael déjà rôdé à l’art de la découpe, pas question de le jouer tout jeunot en plein meurtre de sa baby-sitter.

Le début de l’histoire se situerait pendant l’ellipse de 15 ans présente dans le film. Vous serez mis dans le bleu de travail du tueur pendant son évasion du centre psychiatrique de Smith Grove et entamerez alors une randonnée meurtrière en direction d’Haddonfield. Une fois arrivés dans la petite ville, vous devrez mettre à profit tout ce que vous avez appris pour vous débarrasser des civils se trouvant sur votre route, mais surtout pour atteindre Laurie Strode. Mais ce n’est pas tout ! Souvenez-vous de la fin du métrage de Carpenter, le docteur Loomis loge 6 cartouches dans le corps de Michael qui disparaît comme par enchantement. Le jeu vous proposera d’explorer ce qui se passe après le film.

Le mode solo aura un système de scoring permettant à rejouabilité. Cela, toujours d’après Gerritzen, vous permettra de mieux appréhender les contrôles de Michael et d’être d’autant plus redoutable lors de vos parties en ligne.

Cette expérience solo semble beaucoup s’attacher à la figure de Michael Myers en tant que personnage emblématique du cinéma d’horreur mais aussi en tant que figure fantomatique et mystérieuse. Espérons qu’Illfonic s’attache réellement au Michael Myers tel que dépeint par John Carpenter, et non à la version de David Gordon Green qui avait transformé The Shape en berserker inarrêtable à mi-chemin entre Bane et Mister X.

Halloween est prévu sur PlayStation 5, Xbox Series et PC et devrait sortir dans le courant de l’année 2026.