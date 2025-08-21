Halloween – La nuit des masques, le jeu vidéo

Aujourd’hui, qui dit licence horrifique chère aux années 70/80, dit adaptation en jeu vidéo au gameplay asymétrique. Après Massacre à la Tronçonneuse, Evil Dead ou encore Vendredi 13, c’est au tour d’Halloween de se prêter à l’exercice. C’est à l’occasion du Future Game Show que le développeur Illfonic a annoncé être au travail sur l’adaptation du chef-d’œuvre (excusez du peu) de John Carpenter. Annoncé sur PlayStation 5, Xbox Series et PC pour l’année 2026, Halloween intrigue autant qu’il inquiète.

Toujours plus d’adaptations de films d’horreur iconiques

Halloween version Illfonic nous plongera dans l’ambiance angoissante de la petite ville fictive d’Haddonfield. Michael « The Shape » Myers est de retour dans le quartier qui l’a vu grandir mais aussi commettre son premier meurtre en 1963. Le jeu prendra place en 1978, alors que la bourgade est en proie à la peur suite à plusieurs homicides commis par une silhouette à la soif de sang insatiable.

Vous aurez donc le choix d’incarner Michael dans sa croisade sanglante ou les habitants d’Haddonfield s’étant mis à la poursuite du tueur au masque. Dans les bottes de Michael, vous devrez assassiner les habitants les uns après les autres, couper les lignes téléphoniques pour les empêcher de prévenir les forces de l’ordre et surtout arrêter le mouvement de paranoïa créé par vos cibles pour pouvoir agir en toute discrétion.

Aux commandes des civils, vous devrez tout faire pour empêcher Myers de faire grossir son tableau de chasse et enfin réussir à vous échapper du quartier maudit. Halloween misera beaucoup sur l’infiltration et la stratégie pour triompher du mal ou des pauvres civils apeurés.

Une mode qui montre déjà ses limites

Tout est réuni pour faire plaisir aux plus nostalgiques , mais l’envers du décor a de quoi inquiéter, Illfonic étant derrière Predator: Hunting Grounds et Friday the 13th The Game. Les deux jeux précédemment cités répondaient au même cahier des charges que ce Halloween : licences chères aux années 80 et gameplay asymétrique basé sur la prédation ou l’affrontement de la menace. Mais qu’il s’agisse de Predator ou de Jason, ils n’ont clairement pas fait l’unanimité : redondant, criblé de bugs, au maigre contenu maigre, la liste est longue.

Peut-être qu’il serait temps de se concentrer sur un gameplay autre que celui de l’asymétrique ? Depuis quelques temps, une certaine lassitude s’est installée et même si Dead By Deadlight poursuit son petit bonhomme de chemin, on ne peut pas en dire autant de ses nombreux clones sortis depuis lors. En témoignent les fermetures successives de Friday the 13th ou encore Evil Dead. La formule ne devrait-elle pas freiner pour se consacrer à de nouveaux horizons comme ce que proposera Saber Interactive avec le prochain Hellraiser Revival ?

Mais le développeur et les possesseurs de la marque Halloween se veulent rassurants comme peut le souligner Malek Akkad, président de Compass International Pictures :

« Nous sommes vraiment contents d’avoir collaboré avec une super équipe chez IllFonic pour enfin délivrer une version digitale définitive d’Halloween et de Michael Myers aux fans de jeux vidéo dans le monde »

Espérons qu’Halloween ne suivent pas le même chemin que ses confrères et que la proposition présente quelques originalités qui pourraient lui permettre de se démarquer. Pour en avoir le cœur net, il faudra s’armer de patience et d’un masque de William Shatner, jusqu’en 2026.