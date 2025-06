Hell Clock repousse son apocalypse d’une poignée de jours

Une sortie recalée pour survivre au chaos

Prévu initialement pour le 18 juin 2025, Hell Clock, le hack’n’slash brésilien signé Rogue Snail, a finalement choisi de repousser sa sortie au 22 juillet. Une décision que le studio assume pleinement dans un communiqué publié sur Steam (Source : The Rogue Snail team).

« […] En tant que développeurs indépendants d’un petit ARPG, nous ne pouvons tout simplement pas rivaliser avec un lancement aussi important. »

Au-delà de la stratégie de survie, ce report s’accompagne d’une annonce bienvenue : l’intégration dès le lancement du système “Ascension”, une forme d’endgame auparavant prévue plusieurs semaines après la sortie.

Sous ses airs de boucherie rogue-like, Hell Clock ancre son univers dans un contexte rarement exploré : la guerre de Canudos, révolte historique du Brésil de la fin du XIXe siècle. Le héros, Pajeú, ancien esclave ressuscité, est propulsé dans un purgatoire infernal dans lequel chaque combat est un cycle, et chaque mort une chance d’ascension. Avec ses voix issues de l’État de Bahia, son esthétique brute et ses nobles ambitions, Hell Clock affirme autant sa singularité culturelle que sa volonté de parler au plus grand nombre.

Une démo bien plus musclée pour le Steam Next Fest

En parallèle, Hell Clock s’est offert une nouvelle démo jouable à l’occasion du Steam Next Fest de juin. Au menu :

17 étages jouables (contre 14 dans la précédente version)

Progression conservée entre les runs – fini les wipes !

Voix anglaises intégrées, support manette complet, et localisation en chinois simplifié

Cette nouvelle version vise autant à séduire qu’à tester la robustesse des systèmes de build, comme en témoignent les premières discussions sur les forums. Entre les “double knives” qui cassent le boss final et les builds relous à équilibrer, les développeurs ont de la matière.

Avec plus de 96 % d’avis positifs sur la démo Steam, Hell Clock confirme que son ambiance infernale et sa boucle de gameplay plaisent. Les joueurs saluent une direction artistique marquée, une bande-son typée “Diablo” et un système de progression méta prometteur. Certains relèvent néanmoins un besoin d’équilibrage et d’optimisation côté builds, preuve que la démo joue aussi son rôle de test grandeur nature.

Plutôt que de foncer tête baissée dans le calendrier de juin, Hell Clock opte pour le timing et l’écoute de sa communauté. Avec une démo plus généreuse et un lancement mieux préparé, le jeu espère se frayer un chemin entre les géants, sans pour autant diluer ce qui fait son âme.