Ravenswatch – Roméo & Juliette, les nouveaux personnages du DLC gratuit

Le 27 mai 2025, Ravenswatch accueillera un DLC gratuit ajoutant un duo aussi emblématique que surprenant : Roméo & Juliette. Inspiré du célèbre couple shakespearien, ce contenu inédit apporte une toute nouvelle manière de jouer, entre mécaniques coopératives avancées et accessibilité renforcée pour les joueurs solo. Ce n’est pas qu’un simple ajout de personnages : c’est une évolution marquante dans la vision du jeu portée par Passtech Games.

Un duo pensé pour la synergie

Roméo, épéiste agile à la rapière élégante, brille par sa capacité à parer et contre-attaquer avec précision. Juliette, de son côté, manie un pistolet à distance, capable d’enchaîner tirs concentrés ou salves circulaires. À deux, ils déploient un gameplay synchronisé, avec notamment des capacités combinées comme la rose que Roméo peut lancer et que Juliette peut faire exploser. En coopération, leur proximité sur le champ de bataille leur permet même d’échanger leurs positions, ajoutant une dimension stratégique inédite. Attention, leur gameplay n’est pas réservé au multijoueur.

Une refonte solo pensée pour tous

Conscient que tous les joueurs ne souhaitent pas s’engager dans des parties coopératives, Passtech Games a retravaillé son approche du solo. Ce nouveau duo en est le symbole : bien qu’ils fonctionnent en binôme, il sera possible de les jouer seul avec des ajustements équilibrés pour maintenir le dynamisme et l’impact de leur style de jeu.

La mise à jour introduira également des ajustements de difficulté, un équilibrage des talents et objets magiques, ainsi que des améliorations de confort. Un soin particulier a été apporté à l’expérience des joueurs solo, longtemps laissés en retrait dans la version early access.

En plus du trailer, vous pouvez retrouver avant la sortie officielle du DLC, un livestream de présentation sur Twitch prévu le mercredi 22 mai à 17h, heure française (CET) pour lever le voile sur les mécaniques du duo et les coulisses de leur création. Un rendez-vous à ne pas manquer pour les curieux comme pour les fans du jeu, désireux d’en apprendre davantage sur ce virage narratif et ludique.

Avec ce contenu gratuit, Ravenswatch montre qu’il sait écouter sa communauté. Le jeu évolue vers un meilleur équilibre entre accessibilité solo et richesse coopérative, tout en continuant d’explorer de nouvelles pistes créatives pour enrichir son univers.