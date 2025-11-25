Clair Obscur: Expedition 33 fait un carton plein aux Golden Joystick Awards

Si les très attendus Game Awards sont au jeu vidéo ce que les Oscars sont au cinéma, alors les Golden Joystick Awards seraient la cérémonie des Golden Globes : quelques jours avant la grand-messe des professionnels du secteur, elle donne tout de même la tendance sur les prochains jeux qui seront récompensés. Pour l’édition 2025, et sans aucune surprise, c’est Clair Obscur: Expedition 33 qui rafle le plus de prix, avec sept victoires. Le titre égalise ainsi le record détenu par Baldur’s Gate 3 depuis 2023.

Quand un award tombe, ils continuent

Clair Obscur: Expedition 33 remporte donc les Golden Joystick Awards dans les catégories Jeu de l’année, Meilleure musique, Meilleur design visuel et Meilleure narration. Jennifer English et Ben Starr remportent les prix des meilleures performances dans un rôle principal et secondaire pour leurs interprétations de Maelle et Verso. Enfin, Sandfall Interactive est élu Studio de l’année. Guillaume Broche, son fondateur, est monté sur scène avec l’équipe et a exprimé sa gratitude (et son étonnement) face à tant de récompenses :

« On est très chanceux de vivre tout ça. Depuis la sortie du jeu, à Sandfall Interactive, on se dit tous « bordel, mais qu’est-ce qui se passe ?! » Cette année a été incroyable pour nous, et on ne réalise même pas vraiment ce qui nous arrive. Je veux dire un immense merci à toutes les personnes formidables qui travaillent à Sandfall, mais aussi à tous les joueurs dans le monde entier. Nous voyons tous vos fanarts, vos cosplays, vos reprises… on regarde tout ! C’est la meilleure année de nos vies, vous nous avez changés pour toujours, alors du fond du cœur, merci. »

À noter que le jeu n’a étonnement pas été nommé dans la catégorie du Meilleur jeu indépendant, contrairement à ce qu’on peut voir du côté des Game Awards. Une nouvelle raison de trouver cette appellation floue : à partir de quand un jeu arrête-t-il d’être considéré comme « indépendant » ?

Pour encore plus brouiller les cartes, les Golden Joystick Awards ont d’ailleurs deux catégories : celle du Meilleur jeu indépendant (remportée cette année par Blue Prince) et celle du Meilleur jeu indépendant auto-publié (gagnée par Hollow Knight: Silksong). Deux jeux qui étaient aussi en compétition pour le titre suprême.

Pour les jeux qui viendront après

Parmi les autres jeux récompensés, on note également Ghost of Yotei pour le Meilleur jeu sur console et le Meilleur design sonore, Oblivion Remastered pour le Meilleur remake / remaster de l’année, et Peak pour me Meilleur jeu multijoueur.

Plus surprenant (ou pas), GTA VI remporte déjà deux prix, à un an de sa sortie ! Celui de la Meilleure bande-annonce, et celui du Jeu le plus attendu (face à The Witcher 4, 007 First Light ou encore Black Myth: Zhong Kui… des titres alléchants mais bien loin de l’engouement généré par le prochain GTA).

Difficile d’imaginer un scénario très différent de ce qu’on vient de voir aux Golden Joystick Awards pour les Game Awards, qui auront lieu le 11 décembre. Comme pour chaque cérémonie de remise de prix, on peut se plaindre du manque de variété dans les listes de nominés, du placement des jeux dans telle ou telle catégorie, ou du fait qu’un même titre rafle tous les trophées. Et comme pour chaque cérémonie, les fans seront heureux de voir leur poulain recevoir la reconnaissance de l’industrie et des joueurs.