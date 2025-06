Game of Thrones fait son retour sur PC

C’est une énième adaptation de l’univers de George R. R. Martin dans le milieu du jeu vidéo que prépare le studio PlaySide avec Game of Thrones: War for Westeros, un RTS pour PC. Annoncé avec une bande d’annonce en images de synthèse lors du Summer Game Fest, le studio a immédiatement publié une vidéo plus riche en informations sur le titre sur leurs réseaux.

Alors que HBO continue de travailler à étendre l’univers de la série, c’est bien dans le Westeros de la série de David Benihoff et D. B. Weiss que prendra place Game of Thrones: War for Westeros. Le RTS, prévu pour PC, proposera au joueur de prendre le contrôle de l’une des factions bien connues de la série pour manigancer et guerroyer fièrement (ou sournoisement) jusqu’à prendre possession du Trône de Fer.

Pour être plus précis, le joueur aura le choix : les maisons Stark, Targaryen, Lannister… même le Roi de la Nuit et ses marcheurs blancs seront une faction proposée au joueur ! Chacune de ces factions viendront avec leurs forces et leurs faiblesses, puisqu’elles auront toutes leurs propres héros, leurs propres armées et mécaniques, qui seront logique avec l’univers créé par Martin et étendu par HBO.

Plus encore, PlaySide promet un RTS qui serait capable de placer le joueur au centre de l’intrigue de la série, lui permettant de recréer les batailles phares… mais aussi les changements d’alliances et les nombreuses trahisons qui ont fait les lettres de noblesse de la série.

Les combats permettent de gagner du terrain, c’est en faisant preuve d’astuce que l’on peut s’asseoir sur le trône. Derrière chaque combat armé, il y a un jeu plus profond, où la diplomatie, la tromperie et les alliances forment le monde autant que l’acier.

HBO viserait (enfin !) plus loin que le jeu mobile pour Game of Thrones ?

Et oui, car ce qui nous a marqué dans ce trailer, c’est surtout à quel point PlaySide reste fermement et uniquement ancré dans la série de HBO. Si la série a pu perdre de sa superbe, notamment à cause de la faiblesse de sa dernière saison, les développeurs de PlaySide ont décidé de tout faire pour que le joueur ait réellement l’impression de vivre la série dans ses parties.

Game of Thrones: War for Westeros est un jeu de commande de HBO comme il y en a déjà eu une flopée. Game of Thrones: Beyond the Wall, Legends, Kingsroad… La licence s’est faite discrète après l’échec cuisant de la saison huit, elle n’a cependant jamais réellement disparue. Pour autant, la plupart de ces sorties ont soit été confidentielles, avec une publicité trop pauvre, soit été de simples machines à sous pour téléphones.

En s’associant avec PlaySide, peut-être que HBO espère proposer un jeu pouvant sortir de cette situation. Difficile de s’attendre à un chef-d’oeuvre, cependant PlaySide a déjà développé du RTS, le studio n’arrive donc pas dans le projet les mains vides.

Le question qui reste en suspend est : cela sera-t-il suffisant ? La bande-annonce a pu intriguer les fans déçus de la série, en leur offrant un Jon Snow ressemblant trait pour trait à Kit Harrington aux prises avec le Roi de la Nuit, un affrontement dont l’absence avait été fortement décriée lors du combat final de la série. Mais, est-ce que « être intrigué » sera suffisant pour que le public soit au rendez-vous ?

Les développeurs semblent avoir l’ambition de faire une réelle adaptation de l’univers de la série tant dans les visuels que le gameplay. Reste à voir si cette adaptation aura suffisamment de valeur ajoutée : dans un milieu niche, les jeux échouant à être marquants sont encore plus vite oubliés. On en aura le coeur net l’année prochaine, puisque PlaySide a déjà annoncé que Game of Thrones: War for Westeros sortira au cours de l’année prochaine.