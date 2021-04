Game Developers Choice Awards – Best of 2020

La pandémie dont on ne sort pas, les confinements qui se suivent et se ressemblent, et la nouvelle génération qui traîne à démarrer nous ont plus ou moins fait perdre la trace du temps. Et ça ne va pas s’arranger avec les Game Developers Choice Awards (GDCA), la cérémonie de remise des prix qui se déroulera dans le cadre de la Game Developers Conference 2021.

En effet, les principaux nominés nous ramèneront un an en arrière, presque une génération en arrière, même, lors du feu d’artifice final de la PS4. Ce sont en effet The Last of Us part II et Ghost of Tsushima qui dominent les nominations, avec six récompenses potentielles chacun, tout comme l’évènement indé de l’an dernier, Hadès. Ces trois hits son suivis de très près par deux autres gros évènements de l’année 2020, Animal Crossing: New Horizons et Half Life: Alyx, tous deux nominés cinq fois.

Une short list sans trop de surprises, donc, et on peut regretter que la cérémonie ne profite pas de sa date tardive pour sortir un peu du lot, et mettre en avant des jeux qui seraient peut-être un peu passés sous les radars, ou qui seraient restés dans l’ombre des géants cités ci-dessus. D’autant que la GDC est avant tout un évènement dédié aux professionnels (on se souvient de la conférence cryptique de Marc Cerny présentant la PlayStation 5 !), et on peut raisonnablement s’attendre à ce que les attentes des gens du métier soit différentes de celles du grand public.

Voici la liste complète des nominés :

Meilleur audio : Hades; The Last of Us Part II ; Doom Eternal ; Final Fantasy VII: Remake ; Ghost of Tsushima

Meilleur Premier Jeu : Phasmophobia ; Umurangi Generation ; Carrion; Mortal Shell; Raji: An Ancient Epic

Meilleur Design : Ghost of Tsushima ; The Last of Us Part II; Hades; Animal Crossing: New Horizons; Half-Life: Alyx

Award de l'Innovation : Microsoft Flight Simulator; Dreams ; Half-Life: Alyx ; Fall Guys: Ultimate ; Knockout ; Hades

Meilleur Jeu Mobile : The Pathless ; Genshin Impact ; Legends of Runeterra ; Alba: A Wildlife Adventure ; If Found…

Meilleure Narration : Kentucky Route Zero: TV Edition ; Final Fantasy VII: Remake; Hades ; The Last of Us Part II ; Ghost of Tsushima

Meilleure Technologie : The Last of Us Part II ; Half-Life: Alyx ; Dreams ; Ghost of Tsushima ; Microsoft Flight Simulator

Award de l'Art Visuel : Ghost of Tsushima ; Hades ; The Last of Us Part II ; Ori and the Will of the Wisps ; Cyberpunk 2077

Meilleur Jeu en VR/ AR : The Walking Dead: Saints & Sinners ; Paper Beast ; Dreams ; Half-Life: Alyx ; Star Wars: Squadrons

Jeu de l'Année : Animal Crossing: New Horizons ; The Last of Us Part II ; Half-Life: Alyx ; Hades ; Ghost of Tsushima

La cérémonie des Game Developers Choice Awards 2021 se tiendra le 21 juillet prochain. La Game Developers Conference, d’habitude organisée en mars, se tiendra elle du 19 au 23 juillet. L’espoir de tenir un événement présentiel s’est évidemment envolé, et la conférence sera entièrement en ligne.