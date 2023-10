For the King II – Du D&D jusqu’à plus soif

Si vous aussi vous aviez passé votre temps sur For the King premier du nom en 2017, réjouissez vous, For the King II arrive ! Avec une date de sortie annoncée au 2/11, uniquement sur PC pour l’instant (le procédé était le même pour For the King avec une adaptation sur les consoles current gen quelque peu après), ce RPG Roguelike à la sauce Donjons et Dragons promet de belles heures de jeu. L’éditeur Curve Games et le studio de développement IronOak reviennent avec pleins de nouvelles idées dans leur besace : des mécaniques de jeu qui ajoutent une couche supplémentaire au gameplay, comme des remaniements de l’UX qui sont plus que bienvenus.

On l’avait déjà appris dans le premier Book of Lore de Curve Games, For the King II sera désormais un jeu co-op jouable à 4, là où le premier s’arrêtait à trois joueurs. Les possibilités sont donc énormes : se séparer en 2 groupes pour couvrir une map gigantesque est désormais viable.

Comme il s’agit d’un jeu au tour par tour, les temps d’attente pouvaient être sacrément longs et en ajouter avec un quatrième joueur n’était pas forcément adéquat. Il sera donc maintenant possible de faire quelques actions pendant le tour de vos équipiers (acheter des objets ou passer en revue vos caractéristiques, par exemple). Cet ajout d’un quatrième joueur a aussi forcé IronOak à repenser l’UX. L’affichage apparaît comme beaucoup plus clair et d’un simple coup d’œil, on sait ce qui se déroule sous nos yeux.

Mais là où le jeu semble vraiment gagner en profondeur, c’est du côté Tactical RPG, avec une grille de position à l’intérieur des combats. Deux rangées sont maintenant visibles lors des combats, la rangée avant procurera un bonus en défense tandis que la ligne arrière donnera un bonus d’esquive. Mais ce n’est pas tout : un tir pourra être intercepté par un personnage placé devant un équipier en arrière ligne. Des sorts de zone persistants pourront être utilisés avec des mécaniques de poussée et d’attraction pour maximiser les dégâts, rien de terriblement original mais apporter ces nouveautés sur For the King reste intéressant et participe à un renouveau de la formule.

N’oublions pas le côté Roguelike de For the King II : des nouvelles classes déblocables au fur et à mesure de votre progression, des objets améliorables pour augmenter vos chances de réussite, des évènements qui enrichiront vos prochaines épopées… Le jeu promet de ne pas être avare en contenu, comme son prédécesseur. Si le lancer de dés et le RPG sont vos péchés mignons, aucun doute, on sait où vous trouver le 2 novembre !