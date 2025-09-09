Final Fantasy Tactics – Une suite après le remaster ?

Vous le savez sans doute : près de 30 ans après sa sortie, Final Fantasy Tactics va bénéficier d’un remaster attendu pour le 30 septembre 2025 sur la plupart des plateformes (PS4, PS5, Nintendo Switch et Switch 2, Xbox Series X|S, et PC). Pour certains, ce procédé peut être considéré comme de l’argent facile : ressortir un jeu à succès pour surfer sur sa notoriété, sans fournir trop d’efforts, est un bon moyen de renflouer les caisses. Mais c’est aussi l’occasion de prendre la température de la licence, d’en mesurer la notoriété et de voir s’il est possible de capitaliser dessus à l’avenir.

Ce fut le cas pour Crash Bandicoot qui, après le succès du remake, a eu droit à un quatrième épisode plus de vingt ans après la sortie du troisième opus. Et, d’après le réalisateur de ce remake Kazutoyo Maehiro, Final Fantasy Tactics pourrait connaître un destin similaire :

« Cela pourrait ouvrir la voie à une collaboration avec Final Fantasy Tactics Advance ou A2, voire à des suites et de nouveaux titres. Je pense parler au nom de tous ceux qui ont travaillé sur le premier Final Fantasy Tactics et qui travaillent également sur Les Chroniques d’Ivalice : nous serions ravis que cela se concrétise. «

Le remaster, étape avant une suite ?

La licence Final Fantasy Tactics compte aujourd’hui trois jeux : l’épisode original ainsi que deux suites, Final Fantasy Tactics Advance et Final Fantasy Tactics A2: Grimoire of the Rift. Tous trois jouissent d’une grande popularité auprès des fans de tactical RPG. Si le succès est au rendez-vous, Square Enix pourrait être tenté de remasteriser aussi ces deux suites avant, peut-être, de prolonger l’histoire d’Ivalice avec un quatrième épisode inédit. Car, même si les jeux au tour par tour ne sont plus aussi populaires qu’à l’époque, il existe encore de nombreux fans de ce genre dans le monde, comme l’a récemment démontré Clair Obscur: Expedition 33, ainsi que le souligne Kazutoyo Maehiro.

« Bien sûr, avec les avancées matérielles, on voit beaucoup plus de jeux d’action. Mais je pense que, dans le même temps, cela ne signifie pas que les jeux au tour par tour ou de stratégie ont disparu. Ils ont évolué avec les avancées matérielles. Je sais que nous avons des titres qui commencent par P ou 33 (ndlr : P pour la licence Persona et 33 pour Clair Obscur : Expedition 33), et les fans les apprécient vraiment. »

Dans ces conditions, il n’est pas irréaliste d’imaginer que le succès du remaster de Final Fantasy Tactics pourrait bien remettre la licence sur le devant de la scène.