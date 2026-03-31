Clap de fin précipité et sans appel pour PUBG: Blindspot

Sorti dans l’indifférence générale il y a presque 2 mois et en plein essor massif de la licence PUBG, le jeu de tir compétitif PUBG: Blindspot n’ira pas plus loin que sa phase d’accès anticipé. L’éditeur du spin-off, Krafton, vient de l’annoncer : les résultats ne sont pas ceux espérés, qu’il s’agisse du nombre de connexions ou de retours des joueurs. Alors que l’opus principal de la série, Battlegrounds, continue son petit bonhomme de chemin, la question suivante est de mise : le succès d’un épisode principal permet-il l’engouement autour des opus tiers ?

Le renouveau attendra

Avec près de 300 000 joueurs connectés simultanément sur les serveurs PC, PUBG: Battlegrounds n’a pas à rougir face à une concurrence toujours plus présente. APEX comptabilise environ 110 000 joueurs connectés en simultané et Warzone peine à atteindre les 50 000 ces derniers temps. Pour une raison ou une autre Battlegrounds est toujours le porte-étendard du genre Battle Royale et comme tout bon commercial qui se respecte, Krafton aura eu tôt fait de vouloir transformer son expérience exigeante en véritable licence. L’extraction-shooter Black Budget se fait encore attendre et le jeu de tir compétitif en vue de dessus PUBG: Blindspot est sorti en accès anticipé dans une indifférence qui aura fait claquer les dents des pontes de Krafton.

Malgré cette mise de côté plus ou moins volontaire de la part des joueurs, PUBG: Blindspot avait au moins pour lui de proposer une expérience proche d’un Rainbow Six: Siege et même d’un League of Legends pour les placements et l’identité visuelle du gameplay. En proposant des agents avec des pouvoirs et gadgets qui leur sont propres, et en mettant l’accent sur un côté tactique qui privilégie l’attente, le placement et la stratégie, Krafton et ARC Team avaient toutes les cartes en main pour plaire au plus grand nombre et avaient avec eux un argument massue : PUBG: Blindspot est free-to-play. Mais il faut croire qu’avec toute la meilleure volonté du monde, un trop plein de spin-off et autres dérivés de grandes licences aura eu raison de l’expérience Blindspot.

Un destin funeste qui ne fait pas reculer Krafton

PUBG: Blindspot a fermé ses portes le 30 mars suite à sa phase d’accès anticipé peu concluante. Le pic maximum de joueurs atteint par le jeu n’a pas suffi à convaincre les développeurs, bloqué à seulement 3 251 connexion simultannées sur Steam. Suite à ce pic, le jeu arrivait péniblement à accueillir 200 joueurs. Plutôt faible pour un jeu portant la marque PUBG.

Est-ce un raté de la part de Krafton ? Un ras-le-bol progressif des expériences qui tentent d’émuler de gros succès du jeu vidéo ? Sans donner de réponses, l’un des membres de l’équipe de développement Sequoia Yang indique clairement que ces retours quelque peu décevants ont accéléré les décisions.

« Nous sommes arrivés à la conclusion que nous ne sommes plus en mesure de proposer durablement le niveau d’expérience que nous souhaitions offrir dans le cadre de l’accès anticipé […] L’équipe ARC va prendre un peu de temps pour se réorganiser et nous espérons revenir avec de nouvelles expériences à l’avenir. »

Trop gourmand pour cette première plongée dans le multivers PUBG, Krafton ne semble pas vouloir s’accrocher pour donner une seconde vie au jeu. Mais pas de panique pour le géant coréen, Black Budget, Valor et les prochaines expériences mobiles dans l’univers de PUBG, ou construites sur ses bases, viendront remplir le portefeuille de la société, au risque sinon, de voir d’autres jeux disparaître et d’autres travaux de développeurs purement et simplement jetés aux oubliettes en un clin d’œil.