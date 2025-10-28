Fallout Day – Entre célébration et stratégie marketing

Le Fallout Day est une transmission lancée pour la première fois en 2024, pensée pour célébrer l’univers de Fallout. L’édition 2025 s’intéresse aux derniers jeux de la saga, tout en revenant sur l’actualité plus large de la franchise avec par exemple la future sortie de la saison 2 de la série. Mais derrière cette célébration, difficile de ne pas y voir une stratégie de communication bien cadrée pour maintenir la franchise dans l’esprit des joueurs.

La communication de Bethesda est souvent en demi-teinte. On se rappelle notamment de The Elder Scrolls VI, annoncé en 2018 pour rassurer les fans, et toujours sans réelles nouvelles sept ans plus tard. Dans ce contexte, une diffusion consacrée à Fallout peut sembler ambitieuse. Si la première édition du Fallout Day avait laissé un sentiment mitigé, les joueurs restaient curieux de découvrir ce que cette seconde version pouvait offrir.

Refaire du neuf avec du vieux

La saga n’a pas connu de véritable nouveauté majeure depuis Fallout 76, tandis que le studio semble aujourd’hui miser sur la nostalgie pour entretenir le lien avec la communauté. C’est dans cette optique que Fallout 4 fera son retour le 10 novembre dans une édition anniversaire. Pas de refonte graphique ni d’amélioration technique, mais un ajout de contenu grâce au Creation Club et l’intégralité des DLC déjà sortis. Cette édition prend d’ailleurs un peu plus de sens avec la confirmation d’une sortie sur Nintendo Switch 2 en 2026.

Bethesda a également annoncé une édition collector pour Fallout: New Vegas, un choix cohérent quand on sait que la saison 2 de la série se déroulera dans la mythique ville du jeu. Cette édition sera disponible uniquement sur PC, la version du jeu étant la même que l’original. Une mise à jour est prévue aussi pour le jeu Fallout Shelter qui apportera du nouveau contenu pour plus de re jouabilité.

La conférence s’est conclue sur la présentation de la nouvelle extension Fallout 76 : Source Ardente, mettant en avant le personnage de La Goule issue de la série, une manière de créer un lien direct entre les différents supports de la franchise.

Avec la sortie de la saison 2 en décembre, cette conférence semble vouloir accompagner le marketing de la série. Peu d’annonces inédites, et une volonté qui tend à vendre de nouveaux produits articulés autour de la série. Le directeur de Bethesda, Todd Howard, a d’ailleurs tenu à rassurer les fans :

« Même si ce message est enregistré, ce n’est pas en direct, et que je suis probablement en train de me regarder depuis mon bureau et que je lis le chat et ces… cette chose que vous voulez et cette autre chose que vous voulez… Hé, nous lisons tout. Sachez que nous travaillons sur encore plus de nouveautés. Nous attendons avec impatience le jour où nous pourrons les partager avec tout le monde. »

Des mots qui confirment que l’avenir de Fallout est bien en chantier, même s’il faudra encore un peu de patience avant d’en découvrir le réel travail promis. En attendant, le vrai wasteland semble être du côté de la communication de Bethesda.