tt

Fallout s’expose au Musée des Essais Atomiques de Las Vegas

Fallout new Vegas

DracoSH

Née quelque part à Hoenn, je voyage maintenant crayon à la main à travers les univers de Teyvat à la Cité du Crépuscule en passant par le royaume des Dragons, pour découvrir le plus d'histoires possibles !

guest

0 Commentaires
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

Derniers Tests JV

Test Fellowship – Le diamant au bout de l’anneau

Test Dreams of Another – Destruction et création

Test de Keeper – Le mec s’appelle On, il joue un phare…