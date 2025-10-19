Fallout s’expose au Musée des Essais Atomiques de Las Vegas

Dès le 14 Novembre, les fans de Fallout américains pourront participer à une nouvelle expérience : découvrir de nouveaux aspects de leur licence de cœur au musée. Plus précisément, c’est à Las Vegas, au Musée National des Essais Atomiques, qu’il faudra se rendre pour pouvoir profiter d’une exposition temporaire qui devrait durer jusqu’en 2026.

Développée en collaboration entre le musée et Bethesda, « World of Fallout » visera à mettre en relief l’héritage culturel de l’histoire atomique par le prisme vidéoludique. Composée d’éléments tirés de la série sortie en 2024, notamment des costumes, et d’éléments tirés des différents jeux sortis, l’exposition disposera de son propre espace dans le musée.

Une célébration de l’histoire de Fallout, mais pas que…

2025, c’est une année charnière pour la licence. C’est un anniversaire important pour deux titres importants de la licence, puisque cela fait respectivement 15 ans que Fallout New Vegas est sorti, 10 ans pour Fallout 4. Très appréciés, ils laissent certainement un meilleur souvenir aux joueurs que Fallout 76, la dernière sortie de la licence, qui peine à convaincre.

Une exposition, qui permettra de mettre en valeur ce passé glorieux, n’est forcément pas réalisée sans arrière pensée. Avec la saison 2 de la série programmée pour le 17 décembre, il est évident que Bethesda souhaite jouer sur la corde sensible pour atteindre les joueurs ayant un affect pour la licence.

Pour le musée, Fallout sera un moyen de placer l’histoire nucléaire sous un nouveau regard plus moderne. La licence n’existera pas en vase clos : elle s’étendra dans un espace qui dépassera le simple cadre de l’exposition temporaire, avec des références et des Easter eggs qui parsèmeront les différents espaces du musée. D’après Joseph Kent, conservateur du musée, c’est un élément essentiel :

« Ce qui rend cette expérience vraiment unique, c’est que nous mettront les symboles iconiques de Fallout en lien avec leurs inspirations. C’est à la fois une chance pour les joueurs et les amateurs d’histoire, qui pourront voir comment ces deux mondes sont connectés. »

Si l’on en croit ces déclarations, cette exposition ne se contentera pas de mettre en valeur de belles réalisations visuelles. Elle devrait s’intéresser aux intentions de création des développeurs, aux éléments historiques qu’ils ont implémenté dans leurs jeux et au sens qu’ils ont souhaité y donner.

Une célébration de l’art du jeu

En tant que joueurs attachés à notre médium, nous le savons : le jeu vidéo a tout pour être un art. Il en est déjà tellement composé, que ce soit de musique, d’illustration, de cinématographie… leur assemblage, tissé par le fil du gameplay, ne devrait laisser aucun doute quant à sa nature, aussi divertissant soit-il.

Pourtant, qu’il s’agisse des studios, qui restent des entreprises devant faire profit, ou des joueurs, force est de constater que cette considération reste toujours marginale. Même lors de jolies initiatives, l’aspect mercantile finit toujours par rattraper le jeu, volontairement ou non. Forcément, l’exposition Fallout n’échappera probablement pas à la règle.

Nul doute que les fans pourront se rendre à une petite boutique, acheter leur souvenir du Musée des Essais Nucléaires à l’effigie de leur licence de cœur. Pour autant, du point de vue du musée, cette collaboration a le goût du neuf. Fallout ne semble pas simplement être exploité comme un moyen d’attirer un public nouveau, une collaboration pour célébrer une date phare du musée.

Ce qui en ressort, c’est que Fallout est traité comme un objet d’étude. Certes, il est très probable que la licence se prête à l’exercice car il faut faire de la promotion pour la nouvelle saison de la série. Pour autant, il est clair que le musée ne s’y prendra pas n’importe comment. La licence sera, vraisemblablement, traité avec un respect qui devrait permettre aux qualités de la licence de briller.

Avec une durée d’exposition devant s’étendre largement sur l’année 2026, il est certain que cette exposition sera visitée. C’est avec ce genre d’initiative, où les jeux sont utilisés comme un moyen de mettre en valeur le sujet du musée, que le travail créatif des équipes derrière les opus les plus plébiscités de la licence seront mis en valeur. On ne peut qu’espérer que l’exposition répondra à ses promesses et donne des idées à d’autres…