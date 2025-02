Le studio Obsidian Entertainment recrute le scénariste de Fallout: New Vegas

Obsidian Entertainment est attendu au tournant cette année avec Avowed et The Outer Worlds 2. Studio de développement reconnu pour son travail sur des RPG de grande qualité, Obsidian ne déçoit pas. Avec des incursions dans les mondes de Star Wars, South Park ou encore en créant leur propre univers de fiction avec la saga Pillars of Eternity, le studio américain peut également se targuer d’être à l’origine d’un des meilleurs RPG de ces 15 dernières années avec Fallout: New Vegas. Et aujourd’hui, et à la surprise générale, le scénariste de cet épisode de Fallout plus que salué est de retour chez Obsidian.

John Gonzalez est un scénariste des plus prolifiques. En effet suite à son départ d’Obsidian en 2011, Gonzalez est parti proposer sa plume chez Monolith ou il a œuvré sur le scénario de La Terre du Milieu : L’ombre du Mordor. Et en 2013, l’écrivain devient le scénariste principal de Horizon: Zero Dawn pour Guerrilla Games avant d’être nommé directeur narratif pour Forbidden West. Mais l’un des faits d’armes les plus marquants de Gonzalez étant sa participation à l’élaboration du scénario d’un certain Fallout: New Vegas.

Possédant un C.V. plus qu’alléchant, il n’y avait aucun doute sur l’intention de différents studios de mettre la main sur cette plume ayant œuvré sur certains des plus grands succès du jeu vidéo. Et après 15 années loin du studio Obsidian, c’est par le biais de son compte LinkedIn que John Gonzalez crée la surprise en indiquant la mention directeur créatif pour Obsidian Entertainment. Et depuis ce brusque changement, les rumeurs et autres fantasmes vont bon train. Depuis 2022, beaucoup de bruits de couloir faisaient état d’un potentiel partenariat entre Obsidian, Bethesda et Microsoft et donc du développement d’une suite à New Vegas et le retour de John Gonzalez termine d’alimenter les plus folles théories quant à l’annonce prochaine d’un second opus prenant place dans la ville du péché.

Très vite après son annonce, John Gonzalez a tout de suite mis au point sa situation au sein d’Obsidian : il n’est en aucun cas présent pour développer ou bien même écrire un New Vegas deuxième du nom. Aucune annonce officielle n’a été faite quant à son implication dans un projet quel qu’il soit du moins pour le moment.

Beaucoup d’hypothèses pourraient être faites : Obsidian se lancerait-il dans l’élaboration d’une nouvelle saga ? Un nouveau RPG ? Une incursion dans un style tout autre ? Le CV de John Gonzalez peut aussi être un indicateur. N’oublions pas qu’Obsidian nous a proposé le tout à fait sympathique Alpha Protocol en 2010 et que Gonzalez est plutôt familier de l’univers du techno-thriller, en témoigne sa participation à l’écriture de Tom Clancy’s Endwar pour Ubisoft.

Devrions nous attendre à une annonce surprise dans les prochaines semaines ? John Gonzalez va-t-il réitérer l’exploit de nous proposer un scénario mature en s’affranchissant des gimmicks habituels ? Obsidian va-t-il se hisser au sommet avec ce projet secret ? Attendons-nous à tout