Avowed – Direction 2025 pour le titre d’Obsidian

L’une des exclusivités de Microsoft vient de subir un petit contretemps. Avowed, qui était prévu pour une sortie en cet automne 2024 et qui semblait être attendu pour le 12 novembre d’après ce qui s’apparentait à une fuite, ne sera finalement disponible qu’au début de l’année suivante. Pour cause, le titre d’Obsidian Entertainment (The Outer Worlds, Pentiment…) est désormais attendu pour le 18 février 2025. Il paraîtra sur Xbox Series, PC (Steam et Microsoft Store) et sera également disponible day one sur le Xbox Game Pass.

Ainsi c’est via un post X, que s’est fait savoir la nouvelle. Et d’après ce que l’on peut comprendre des mots succincts qui ont été publiés, la décision a été prise dans l’objectif de donner un peu d’espace aux différentes sorties de la firme, et ainsi permettre à leur action-RPG en vue subjective (annoncé pour la première fois en 2020) d’avoir une plus grande visibilité.

Un report qui semble assez judicieux. Du moins, est-ce le cas si Xbox tient à « donner une chance » aux pièce de son catalogue à venir. Un catalogue qui se gonflera ainsi de jeux tels que la dernière itération de Microsoft Flight Simulator, mais aussi le jeu de stratégie Age of Mythology Retold. Sans oublier, la présence de Stalker 2, lequel a encore été repoussé récemment. Auparavant prévu pour septembre, il ne se mettra qu’à disposition qu’à partir du 19 novembre.

Cependant, le titre Xbox le plus attendu de cette fin d’année, et qui centralisera l’attention, ne sera probablement nul autre qu’Indiana Jones et le Cercle Ancien édité par Bethesda et développé par MachineGames. Enfin, s’il est toujours prévu pour cette année. Chose pour laquelle, on sera forcément fixés au cours de la gamescom à venir ( tenant place du 21 au 25 août) où comme l’on doit s’y attendre un nouvel aperçu d’Avowed nous sera probablement proposé, et ce, on l’imagine, dans l’intention de notamment rassurer son public.