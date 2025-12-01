Erosion, une course contre la montre dans un western rogue-like loufoque

Dans Erosion, vous êtes à la recherche de votre fille, enlevée par un chef de guerre. Une simple histoire de vengeance paraît être le chemin évident pour ce jeu. Mais dans ce rogue-like en open world, chaque mort vous vole dix ans de vie, et le monde qui vous entoure ne vous a pas attendu pour évoluer. Votre fille vieillit, les commerces changent de propriétaire, certains terrains ne sont plus inoccupés et des armes innovantes ont fait leur apparition durant votre absence. Vous voilà donc lancé dans une course contre la montre pour sauver votre enfant qui n’en sera peut-être plus une lorsque vous la retrouverez…

Un Far West qui se transforme au fil du temps et des choix

L’ambition de Lyrical Games et Plot Twist est de proposer un jeu où chacune de vos actions a des conséquences durables dans le temps. Une possibilité presque infinie d’actions (et de conséquences) vous attend tout au long de votre folle mission de sauvetage. L’univers d’Erosion sera composé de plusieurs régions évoluant au fil du temps et vous pourrez être témoin de l’impact des choix que vous avez pris parfois même dix ans plus tôt. Vous écrivez le futur de votre univers à chaque décision, devenant le maître incontesté du temps. Aidez un propriétaire local et il pourra devenir le patron d’un empire, détruisez un donjon et à la place renaîtra de ses cendres une paisible ferme où un culte sanglant vit désormais. Explorez des lieux plus insensés les uns que les autres, partez chasser un énorme ver des sables, visitez des terres désolées et rejoignez une secte qui vénère une inquiétante créature. Et comme Arthur Morgan, vous pourrez mettre à profit vos capacités de cowboy en devenant chasseur de primes, en défiant en duel d’autres hors-la-loi tout en tentant de survivre dans un monde en perdition.

Un arsenal fou pour des idées encore plus folles

Erosion vous encourage à semer le chaos partout où vous allez. Vous voulez voler la voiture de votre voisin? Faites-le. Vous voulez faire tapis lors d’une partie de poker au saloon du coin? Faites-le. Ou encore l’idée de démolir un donjon, juste pour le plaisir, vous titille? Foncez! Plus de 100 armes sont disponibles dans le jeu, d’un arc dont les flèches tirent leur force de votre sang, au classique bazooka que vous pourrez modifier à souhait, jusqu’à découvrir une arme mortelle qui tire des œufs rebondissants – comme un célèbre dicton le dit si bien : on ne fait pas une bonne omelette sans casser d’œufs. La création du build de votre personnage paraît tout aussi amusante et délirante. Certaines habilités et modifications vous permettent de commander une armée de chats, de vous cloner ou même de déployer des tourelles placées en orbite. Erosion laisse libre cours à votre imagination et garanti de sacrés fous rires.

Avec son mélange explosif de chaos débridé et de conséquences permanentes, Erosion s’impose comme un rogue-like qui ne ressemble à aucun autre. Entre une liberté totale d’action, quitte à déclencher une émeute au saloon, et un univers qui se transforme en profondeur selon chacune de vos décisions, le titre de Lyrical Games et Plot Twist promet une expérience aussi imprévisible qu’addictive. Ici, vos choix ne s’égrènent pas : ils façonnent le monde, les régions, les habitant.es, et parfois même l’avenir d’une décennie entière. Dans ce far west instable, où chaque mort accélère le temps et chaque action dessine un futur différent, vous écrivez votre propre histoire. Erosion, jeu délirant où l’aventure, le danger et l’imagination n’ont aucune limite, pourrait se voir couronner de succès grâce à sa surprenante direction artistique et sa folle liberté d’action. Lyrical Games vous fait découvrir un aperçu du gameplay d’Erosion et confirme qu’il sera disponible sur PC au printemps 2026.