Beyond Words, ou le Scrabble en mode Rogue-like qu’on attendait pas

Si on nous avait dit un jour que Steve Ellis et David Doak, les papas de GoldenEye et TimeSplitters, allaient revenir avec un Scrabble à la sauce Rogue-like, on ne l’aurait sûrement pas cru. C’est pourtant ce que proposera Beyond Words, le premier titre de leur tout nouveau studio MindFuel Games. Prévu pour 2026 sur PC, le jeu promet un mélange explosif entre la création de mots et les mécaniques addictives d’un Balatro. Un de plus à ajouter à la liste ?

Attention, nouvelles règles !

Dans Beyond Words, le joueur forme des mots (uniquement en anglais, il faudra donc avoir un bon niveau dans la langue de Shakespeare pour profiter du jeu) et déclenche des combos qui influencent le déroulement de la partie. Ajoutez à cela plus de 300 modificateurs, aptitudes et coups spéciaux, et on voit le potentiel pour rendre chaque session unique : tuiles piégées, multiplicateurs, bonus… De quoi renouveler constamment sa stratégie et appréhender chaque partie différemment.

Le titre proposera également trente boss, des plateaux qui auront des objectifs différents à chaque fois, et des défis pour nous obliger à réviser nos plans en permanence. Les développeurs revendiquent une rejouabilité infinie. En attendant la sortie du jeu, une démo est d’ores et déjà disponible sur Steam.

Reste un point sensible : le studio mentionne avoir utilisé de l’IA générative pour la création graphique de certains éléments (surement les cartes pour représenter les bonus, à en juger par les premières images du jeu). Si on apprécie la transparence des équipes, le sujet reste un repoussoir pour certains joueurs.

Rogue-like, ça compte triple ?

Depuis le succès massif de Balatro, on a l’impression que de nombreux studios essaient de surfer sur la vague de la relecture des jeux traditionnels avec des mécaniques ultra-addictives de Rogue-like. On peut citer les récents Slot and Dagger ou Clover Pit, qui ont appliqué le même principe à la machine à sous.

Beyond Words, qui arrive alors qu’on ne l’attendait absolument pas, s’inscrit dans cette dynamique : il reprend des bases que tout le monde connait, en ajoutant une profondeur plus stratégique. Le pedigree des deux créateurs ajoute évidemment une dose de curiosité. Voir deux vétérans du FPS s’aventurer dans ce qui ressemble à un Wordle (ce jeu du New York Times qu’on voyait partout en 2021) sous stéroïdes, ça nous interroge.

Ce n’est d’ailleurs pas le seul jeu à mélanger Scrabble et deck-building, puisqu’un certain Mark My Words (encore plus confidentiel, puisqu’il semble développé et édité par deux personnes seules dans leur coin) est aussi en préparation.

Verdict en 2026 pour savoir si Beyond Words saura réellement transformer les parties de Scrabble du dimanche après-midi avec mamie en vrais moments de tension, ou s’il ne restera qu’un titre parmi d’autres dans une catégorie qui semble de plus en plus encombrée.