EA Motive confirme enfin l’existence de son jeu Iron Man… Mais sans le vouloir

Depuis 2023, l’avenir des jeux Marvel semblait particulièrement prometteur. Entre le projet Black Panther, celui sur Blade, Marvel 1943 : Rise of Hydra réunissant Captain America et Black Panther au cœur de la Seconde Guerre Mondiale, ainsi que le jeu Iron Man, développé par EA Motive, les annonces n’arrêtaient pas de se multiplier et les fans avaient hâte d’en savoir plus. Pourtant, près de quatre ans plus tard, c’est le silence total. Peu ou pas d’images, voire aucune nouvelle, pour beaucoup, ces projets étaient tombés dans l’oubli.

Et après l’annulation du jeu Black Panther par EA en 2025, il semblait logique de s’attendre à ce qu’il en soit de même pour les autres projets. Pourtant, et à la surprise générale, des images d’un trailer non finalisé du jeu Iron Man de EA Motive ont fuité sur internet. Il s’agit d’une vidéo de plusieurs minutes, composée de séquences de gameplay et de cinématiques encore en développement, permettant notamment d’apercevoir le système de voltige, les combats ou encore la personnalisation de l’armure. Le tout, enrobé par plusieurs séquences scénaristiques réunissant des personnages cultes de l’univers d’Iron Man.

Le jeu semble donc bel et bien vivant, et même bientôt prêt à être révélé par le studio. Malgré l’état clairement inachevé de ces images, les internautes n’ont pas tardé à réagir très positivement sur les réseaux sociaux. Toutefois, une question centrale revenait régulièrement : ces images sont-elles bien réelles ?

Presque trop beau pour être vrai

En effet, ces derniers mois, les fuites de jeux s’enchaînent et personne ne semble épargné. De Nintendo à GTA VI, il ne semble plus si étonnant de voir des images de jeux se retrouver sur internet avant l’heure. Mais lorsqu’il s’agit d’un titre dont nous n’avions plus de nouvelles depuis des années et qui, mystérieusement, refait surface quelques jours seulement après les fuites d’images d’un autre jeu Iron Man, abandonné en 2010 par Avalanche Studios, le doute semble permis. Il n’a toutefois pas fallu attendre longtemps avant que la réponse vienne d’EA Motive lui-même.

Le studio a immédiatement reconnu la fuite et en a profité pour activer les différents comptes officiels du jeu. Une réaction bien différente de celle de Rockstar, qui cherche au contraire à tout faire disparaître.

Et il suffit de voir le nombre d’engagements suscités par le message de Motive pour comprendre que le studio a réussi à transformer cette perte de contrôle en véritable coup de projecteur. De fait, alors que le jeu pouvait légitimement sembler abandonné, le voilà aujourd’hui au cœur de l’actualité. Au point de presque se demander si cette fuite est réellement accidentelle.

Évidemment, il serait excessif de suggérer que EA Motive ait volontairement fait fuiter ses images. Mais il est tellement rare qu’une fuite ait un impact aussi positif sur un jeu et son studio, le tirant du silence dans lequel il était plongé depuis plusieurs années, que cela paraît trop beau pour être vrai. Ainsi, il ne serait pas étonnant, au vu des réactions suscitées, que des nouvelles informations nous parviennent rapidement. Pourquoi pas, même, une version terminée du trailer dans les prochaines semaines.

Alors, coup marketing ou excellente réaction de la part du studio ? Nous ne le saurons probablement jamais, mais en tout cas, la résurrection de ce jeu Iron Man pourrait redonner espoir quant aux autres projets Marvel actuellement en développement et dont nous n’avons toujours pas de nouvelles. Notamment Marvel 1943: Rise of Hydra, dont une première bande-annonce avait été dévoilée il y a deux ans. Qui sait, peut-être qu’un autre hacker est déjà sur le coup ?