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EA Motive confirme enfin l’existence de son jeu Iron Man… Mais sans le vouloir

EA Motive confirme l'existence de son jeu Iron Man suite à des leaks

Nero

Né avec une manette entre les mains, biberonné aux jeux de combat et élevé aux RPG. Toujours partant pour parler de Fire Emblem ou pour voir qui est le plus chaud sur Street Fighter. Mon plus grand rêve est, un jour, de piloter un Gundam ou un Eva. See you sur New Game Plus, Space Cowboy !

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