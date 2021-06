[E3 2021] WayForward fait le show pour l’évènement Limited Run Games

C’est une tradition installée depuis quelques années, Limited Run Games annonce à l’E3 ses publications à venir. On ne vous présente plus l’éditeur de version physique et limitée de jeux souvent par ailleurs uniquement disponible en édition dématerialisée, dont la réussite a donné des idées à quelques autres…

Et cette année, le studio WayForward a presque volé le show de Limited Run en annonçant pas moins de deux nouveaux titres et une série de rééditions, et pas des moindres. C’est d’abord la licence River City Girls, qu’on avait particulièrement bien accueillie ici, qui fait son grand retour. Un River City Girls 2 a en effet été annoncé lors du show LRG, qui s’occupera donc de l’édition physique du jeu. Le titre sortira sur absolument tous les supports, avec une édition limitée par Limited Run sur les consoles PlayStation et Switch. La sortie est prévue pour 2022.

Et ce n’est pas tout pour la franchise, puisque River City Girls Zero a également été annoncé sur Switch pour cette année. Il s’agit d’une version augmentée d’un classique de 1994, jamais sorti hors du Japon. On rappelle en effet que River City Girls est un spin off de la saga de beat’em all Kunio Kun, à laquelle appartient cet épisode Zero, intitulé Shin Nekketsu Koha : Kunio-tachi no Banka. Le jeu sortira accompagné d’une nouvelle intro et de cutscenes dans le style anime qu’on a découvert pour River City Girls, ainsi que d’une nouvelle bande originale, avec toujours Meghan McDuffee aux commandes – qui donnera d’ailleurs aussi de la voix pour River City Girls 2.

Toujours chez WayForward, on est content de voir arriver l’intégrale Shantae, sur PlayStation 4 et 5 ; une réédition de la totalité des jeux mettant en scène la Demi-Génie, depuis le premier épisode Game Boy Color jusqu’au dernier Shantae and the Seven Sirens. Une très bonne idée qui va de paire avec l’argument de vente principal des jeux Limited Run Games : la préservation de sa ludothèque. On regrette cependant la ressortie des titres de façon “unitaire”, et non pas dans une compile les réunissant tous…

Mais la conférence n’était pas exactement une conférence Limited Run X WayForward, et bien d’autres jeux ont été annoncés, dont voici la liste :

Axiom Verge 2 (Switch, PS4, PS5)

BloodRayne Betrayal: Fresh Bites (Switch, PS4)

Castlevania Requiem: Symphony of the Night & Rondo of Blood (PS4)

Castlevania: Rondo of Blood (Turbo Duo)

Contra Anniversary Collection (Switch, PS4)

DOUBLE DRAGON & Kunio-kun Retro Brawler Bundle (Switch)

DUSK (Switch, PS4)

Ghoul Patrol (Switch, PS4, SNES)

Going Under (Switch, PS4)

Haven (Switch, PS4, PS5)

Huntdown: Collector’s Edition (Switch, PS4)

One Step From Eden (Switch, PS4)

Plumbers Don’t Wear Ties (Switch, PS4, PS5, PC)

République: Anniversary Edition (Switch, PS4, PlayStation VR)

RetroMania Wrestling (Switch, PS4)

River City Girls (PS5)

River City Girls Zero (Switch)

River City Girls 2 (Switch, PS4, PS5)

RWBY: Grimm Eclipse (Switch)

Shantae (PS4, PS5)

Shantae: Risky’s Revenge – Director’s Cut (PS5)

Shantae and the Pirate’s Curse (PS5)

Shantae: Half-Genie Hero Ultimate Edition (PS5)

Shantae and the Seven Sirens (PS5)

SkateBIRD (Switch, PS4)

Strife (Switch)

SUPERHOT (Switch, PS4)

The TakeOver (Switch, PS4)

Zombies Ate My Neighbors (Switch, PS4, SNES, Genesis)

On notera particulièrement les Castlevania, une réédition anniversaire du jeu d’infiltration République, l’arrivée en version physique de Haven ou encore une grosse édition collector du classique Zombies Ate My Neighbours, remplie de goodies, qui sort Switch et PS4, mais aussi sur Super NES et Mega Drive !

Comme d’habitude avec l’éditeur, si certains de ces titres vous font de l’œil, rendez-vous régulièrement sur la page de Limited Run Games pour noter les dates de précommandes, et connectez-vous un peu avant l’heure dite pour avoir une chance de voir votre achat validé, certains jeux ne restant disponibles que quelques dizaines de secondes !