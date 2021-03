Dysterra – Une alpha pour découvrir la planète hostile

Le studio de développement sud-coréen Kakao Games nous annonce son partenariat avec le studio Reality MagiQ afin de développer un jeu de survie multijoueur à grande échelle. Et afin de préparer au mieux le développement de Dysterra, le studio prévoit de sélectionner un nombre limité de joueurs afin de participer à la première alpha mondiale du jeu pendant quatre jours.

Perdus sur une planète appelée Dysterra, les joueurs seront amenés à survivre en gérant leur température corporelle, récoltant des ressources et construisant des bâtiments pour se reposer mais également pour améliorer son équipement. Toutes ces mécaniques de gameplay liées à la survie ne nous sont pas inconnues, en effet d’autres jeux de survie multijoueur comme Scum ou Rust nous proposent les mêmes outils pour notre survie.

Cependant la planète Dysterra n’est pas sans danger et notre périple sera ponctué de quelques catastrophes naturelles comme les Terrafire, de grandes colonnes de flamme jaillissant du sol et détruisant tout sur leur passage. Selon les développeurs, il sera nécessaire de coopérer entre joueurs pour mettre fin à ces cataclysmes menaçants ou combattre des boss. Toutefois il sera possible de s’allier pour attaquer les bases de joueurs ennemis et piller leurs ressources qu’ils auront durement récoltées à votre place.

De plus l’équipe derrière le développement de Dysterra nous informe que le titre sera accessible aux nouveaux joueurs tout en offrant une expérience de survie très poussée. Une bonne nouvelle puisqu’il est parfois difficile de se lancer dans un jeu de survie en ligne quand les autres joueurs sont présents depuis plus longtemps. Ainsi on espère que le studio prendra en compte les retours de celles et ceux qui participeront à l’alpha.

Pour le moment nous ne disposons pas de date de sortie pour Dysterra, cependant le studio a pour objectif de le proposer en early access sur Steam au cours de l’année 2021. Pour ce qui est de la première alpha mondiale qui aura lieu du 18 au 21 mars 2021, vous pouvez vous inscrire dès maintenant et ce jusqu’au 15 mars depuis la page Steam du jeu. Une expérience intéressante qui nous permettra d’en apprendre plus sur les différentes mécaniques de gameplay proposées par le jeu.