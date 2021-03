Rust: Console Edition – une date de survie annoncée sur consoles

Depuis le X019, Rust: Console Edition n’avait pas vraiment fait parler de lui. Presque un an et demi après son annonce, Facepunch Studios et Double Eleven reviennent sur le devant de la scène en proposant un teaser pour ce projet console très attendu par les amateurs de survie en milieu hostile.

Le titre est déjà bien connu des gamers, puisqu’il est tout d’abord sorti en 2013 sur Steam en Early Access, avant d’arriver puis cinq ans plus tard en version finale, toujours sur PC. A l’heure actuelle, il reste l’un des titres les plus joués sur la plateforme de Valve, c’est dire à quel point il dispose d’une solide fanbase.

Concernant le pitch, il est on ne peut plus simple: dans un monde post-apocalyptique vous devrez survivre en apprenant à chasser, construire un abri, crafter des armes et armures, et affronter d’autres joueurs. Sachant que vous débuterez en ayant pour tout paquetage qu’un caillou et une torche, la tâche sera rude.

Si le jeu a déjà conquis un public avide de survie et de compétition sur PC, la route sera longue sur console. D’autant plus que Double Eleven, qui se charge du développement et de l’édition de Rust sur consoles, nous a habitué au meilleur (Prison Architect) comme au pire (Goat Simulator, Crackdown 3). Espérons que le jeu saura s’imposer et montrer tout son potentiel à ce nouveau public qui reste à conquérir.

Les développeurs nous promettent une expérience de survie compétitive sur des serveurs pouvant accueillir jusqu’à 100 participants. Le titre s’offre actuellement une bêta fermée pendant quelques semaines, afin de jauger l’accueil que les joueurs lui réserveront, et aussi de s’assurer de la stabilité du jeu, avant son arrivée officielle au printemps 2021. Pour avoir un aperçu de l’expérience de jeu que Double Eleven et Facepunch Studios souhaitent vous proposer, nous vous invitons à profiter du trailer officiel de Rust: Console Edition.