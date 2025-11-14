Dynasty Warriors: Origins – Le DLC attendu pour l’hiver 2026

Sorti en janvier 2025 et assez bien accueilli par le public, le muso Dynasty Warriors: Origins aura droit à son premier (et unique ?) DLC à l’hiver 2026. Un contenu additionnel conséquent qui aura pour objectif d’enrichir véritablement l’aventure, et ainsi apporter un capital sympathie supplémentaire auprès des fans. Seulement, y parviendra-t-il ? Eh bien, les arguments ( d’ailleurs illustrés en une courte vidéo de présentation) semblent bel et bien en sa faveur, quoique…

Et de nouveaux héros apparaissent…

Premièrement, ce que l’on peut dire, c’est qu’il y aura bel et bien enrichissement. Ainsi, le jeu accueillera de nouvelles campagnes dédiées à quatre héros de l’époque des Trois Royaumes qui n’ont jusqu’ici jamais été exploités par la licence : Zhang Jiao, Dong Zhuo, Yuan Shao et Lu Bu.

Des histoires qui, de surcroît, seront traitées selon le modèle du “Et si ?”. Ce qui permettra de s’imaginer une issue autre que celle proposée par le matériaux original. À côté de cela, “Visions of Four Heroes” proposera également trois nouveaux compagnons : la sentinelle de la paix Zhuhe, la guerrière Diaochan (concubine de Lu Bu) ainsi qu’un personnage dont l’identité est encore secrète.

Et on n’oubliera pas de souligner un certain apport du côté des armes. De fait, on remarquera non seulement deux nouveaux ajouts en la présence de l’arc et de la rope dart, mais aussi l’arrivée d’améliorations pour les éléments déjà existants, comprenant de nouveaux arts et compétences inédits. Le tout sera notamment à essayer à travers un nouveau mode d’entraînement, face à des ennemis redoutables.

Une vitrine intéressante ? Si tel est votre avis, vous pourrez retrouver ce “Visions of Four Heroes” à partir du 22 janvier prochain, date de sortie du jeu sur Switch 2. Néanmoins, il peut y a avoir un hic : le prix relativement élevé du contenu en question. Certes, il paraît assez consistant à première vue, mais est-ce que cela est suffisant pour le porter à 34,99 € ? C’est au joueur, et à fortiori au fan, de voir.

Sinon, outre ces considérations, il est à savoir que ce DLC pour Dynasty Warriors: Origins est d’ores et déjà disponible en précommande. Une étape qui, par ailleurs, peut permettre au futur acquéreur de se garantir un item cosmétique gratuit (un costume de couleur jaune) à destination du protagoniste.