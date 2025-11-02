Preview Hyrule Warriors : Les Chroniques du sceau – Le carnage de Zelda

À défaut d’un nouveau jeu estampillé Zelda classique sur Switch 2, c’est un nouveau Hyrule Warriors qui avait été annoncé sur la nouvelle console de Nintendo. Le spin-off de la série arrive le 6 novembre exclusivement sur Switch 2, et avec lui la promesse de vivre les batailles de l’ancienne Hyrule qui ont mené aux événements de Tears of the Kingdom.

Nous avons eu l’occasion de jouer à une démo de Hyrule Warriors : Les Chroniques du sceau lors de la Paris Games Week 2025. Un aperçu qui n’a duré qu’une dizaine de minutes, soit un temps assez court pour se faire un avis vraiment tranché, mais suffisant pour prendre le titre en main et comprendre ce qui nous attendra dans quelques jours.

Du chaos nait la légende

La démo s’ouvre avec Zelda, Rauru et Mineru descendant dans les profondeurs d’Hyrule à la recherche de ruines à étudier. En parcourant ces terres hostiles, ils feront la rencontre de plusieurs vagues d’ennemis, entre créatures vivant dans les souterrains et sentinelles soneaus. On retrouve avec plaisir la Zelda de Tears of the Kingdom (les fans de la séries qui rêvent d’incarner la princesse d’Hyrule seront ici servis) et l’univers développé dans les jeux principaux.

Car ici, il semblerait que le titre se penche sur les éléments restés mystérieux dans Tears of the Kingdom. Si l’histoire des Soneaus se dévoilait partiellement dans le présent avec les découvertes de Link, on pourra ici assister à ces événements de l’intérieur, aux côtés de Zelda et de ses ancêtres. Les Chroniques du sceau exploite ainsi les nouveautés introduites dans Tears of the Kingdom, comme l’utilisation d’artefacts aux différentes capacités. Nous avons par exemple pu utiliser un lance-flammes pour vaincre les hordes d’ennemis qui venaient perturber nos fouilles dans les Profondeurs.

Le passage qu’on a pu tester lors de cette démo nous a permis de voir plusieurs aspects du gameplay en combat, contre des hordes et contre un boss. Chaque ennemi aura une garde à abaisser pour frapper plus fort, des points faibles à viser, et des affinités élémentaires à exploiter. Pas question de taper bêtement dans le tas : Hyrule Warriors : Les Chroniques du sceau demandera un minimum de stratégie pour venir efficacement à bout des combats. Nous avons déjà mentionné les artefacts (qu’il faudra penser à recharger à l’aide de batteries), mais en l’espace de cette dizaine de minutes, nous avons aussi vu les bombes, les combos de coups, les attaques spéciales à utiliser au bon moments, les contres…

Autant d’éléments qu’il est difficile de bien appréhender le temps d’une démo, mais qui présagent d’un jeu très complet, avec énormément d’options qui s’offriront au joueurs pour venir à bout des vagues d’ennemis. Nous avons pu jouer avec trois personnages, chacun ayant leurs propres compétences et styles de combats. On peut par ailleurs combiner nos forces avec un allié proche de nous pour lancer des attaques surpuissantes ! Chaque combinaison de personnages aura sa propre attaque combinée pour varier les possibilités.

Enfin, cette exclusivité Switch 2 corrige le gros point noir du précédent opus : ici, tout est fluide, sans les lags qui venaient parasiter l’expérience du premier épisode . Les combats en sont d’autant plus satisfaisants et nerveux, avec une vraie sensation de puissance qui se dégage de chaque coup. Reste à voir si ce ressenti perdurera sur la durée.

En quelques minutes, Hyrule Warriors : Les Chroniques du sceau nous a laissé la sensation d’un jeu très généreux, tant en histoire qu’en gameplay. Difficile de savoir avec certitude si les événements racontés dans cet épisode seront canons (ils ne l’étaient pas dans L’Ère du fléau, qui présentait une réalité alternative), mais l’avantage de ces spin-offs est aussi qu’ils permettent de raconter des histoires de manière plus linéaire et moins décousue que la narration fragmentée qu’on retrouve dans les opus de la série principale.

La démo est prometteuse de ce côté-là, avec des cinématiques et des dialogues qui s’insèrent facilement entre deux phases de combat. Combats qui sont tout aussi prometteurs et dynamiques, tant les possibilités qui s’offrent à nous semblent nombreuses ! Rendez-vous le 6 novembre pour se faire un avis plus complet sur le titre.