Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered – Un joli cadeau d’anniversaire

Pour fêter le vingt-cinquième anniversaire de la franchise Dynasty Warriors, Koei Tecmo et Omega Force avaient partagé au mois d’août un trailer présentant les projets à venir pour la licence. Au programme des festivités, un DLC important pour Dynasty Warriors: Origins, mais aussi la remasterisation d’un classique de la série. Le voile est levé et nous savons enfin qui est l’heureux élu. Profitant du dernier State of Play, les développeurs ont annoncé la sortie prochaine de Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered.

Ce premier trailer insiste particulièrement sur les évolutions graphiques apportées au titre via des comparaisons avant/après. Et c’est peu de dire qu’un lifting était vraiment nécessaire. Sorti en 2001, le jeu original a logiquement vieilli et doit être difficilement jouable aujourd’hui. Si l’Unreal Engine 5 semble avoir rempli sa mission sur ce remaster au vu des premières images, avec un véritable travail sur les graphismes et animations, on est quand même loin d’en prendre plein les yeux.

Mais l’essentiel est ailleurs. Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered marquera le retour sur le devant de la scène d’un jeu qui a également façonné la suite de la série par son gameplay. Pilier du mode Musou, il proposait notamment les premiers combats en 1 contre 1000, et fut également le premier à proposer de jouer à deux en simultané ou encore de développer les compétences de ses officiers. Une des pierres angulaires d’une saga qui continue de toucher le public vingt-quatre ans plus tard.

Le dernier opus en date, Dynasty Warriors: Origins, sorti en janvier de cette année, a sonné un nouveau départ pour la série après plus de sept ans de parenthèse sur mobile. Et le succès est au rendez-vous. Plus d’un million de fans s’étaient déjà laissés tenter fin février, et d’autres ont encore dû rejoindre le navire depuis. Le retour de ce classique des années 2000 remis au goût du jour a donc tout de la bonne idée, même si une nouvelle fois, on ne peut s’empêcher de trouver dommage cette capitalisation à outrance sur la nostalgie.

Prévu pour le 19 mars 2026 sur Xbox Series, Playstation 5, Switch, Switch 2 et PC, Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered comprendra également l’extension Xtreme Legends, pour toujours plus d’action. Un remaster qui en appellera sans doute d’autres si le succès est au rendez-vous. Le vivier est énorme.