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Dune: Awakening – Des nouveautés sous le soleil pour son arrivée sur consoles

dune: awakening ps5

Parangonnage

Amoureux de l’immersion et des expériences qui nous bousculent. Issu du monde cruel de la pub et du marketing, je mets aussi ma plume au service de la seule chose qui compte vraiment : le jeu vidéo évidemment.

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Dune Awakening

Jaquette du jeu Dune Awakening

    • Développeur :

      Funcom

    • Genre : MMORPG
    • Date de sortie : 10/06/2025
    PS5PCXbox SeriesSwitch 2Switch...

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