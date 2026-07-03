Dune: Awakening – Des nouveautés sous le soleil pour son arrivée sur consoles

Un an après un lancement PC qui avait su séduire sans tenir toutes ses promesses, Funcom déroule le tapis rouge pour Dune: Awakening sur consoles PlayStation 5 et Xbox Series avec une arrivée arrivée fixée au 22 septembre. Trailer à l’appui, l’éditeur en a profité pour poser une bonne poignée de nouveautés qui, mises bout à bout, dessinent un jeu à l’image du héros des livres : mutant sous l’effet de l’Épice pour subir une véritable transformation.

Du sable dans les rouages

Petit retour en arrière pour planter le décor. À sa sortie sur PC en juin 2025, Dune: Awakening avait convaincu par son ambition : un jeu de survie multijoueur collant avec un soin remarquable à l’univers d’Herbert, entre tempêtes coriolis, paysages arides et vers géants qui rôdent (le tout en proposant une intrigue alternatives aux livres, dans une version « what if » originale). Mais la copie avait ses failles : un PVP déséquilibré, des combats pas assez dynamiques et un système de politique qui laissait les joueurs solo sur le carreau. Bref, un jeu prometteur mais qui manquait encore de Voix pour parler à tout le monde.

C’est justement sur ce point que le studio norvégien a le plus travaillé. la version console embarquera un mode solo complet, la fonctionnalité la plus réclamée depuis le lancement PC qui restait une expérience exclusivement multijoueur.

Funcom ne s’est pas contenté de couper les fonctionnalités en ligne sur ce mode : les affrontement pour le contrôle du Landsraad, pensés à l’origine comme une lutte entre joueurs pour les Maisons Atréide et Harkonnen, seront simulés par des PNJ pour garder tout leur sel narratif même sans réseau de guildes autour de soi. Des options de personnalisation de la difficulté (récolte accélérée, Ver des sables désactivable…) viennent compléter le tableau pour rendre l’expérience plus axée sur la narration ou sur la survie selon les goûts.

En plus du mode solo, des ajustements et nouveautés mineures viennent agrémenter l’expérience manette en main : refonte du PVP, gestion des véhicules et des bases moins punitive, édition de personnage plus complète, nouveau menu de démarrage et multiples options de serveurs seront disponibles dès le lancement console le 22 septembre, et également sur les versions PC. Côté technique, on visera un mode Performance à 60 FPS et un mode Qualité à 30 FPS. Le seul bémol : pas de cross-play à l’horizon pour le moment.

Est-ce un mirage ? Non, c’est bien une boîte !

Seconde annonce, et pas des moindres. Dune: Awakening aura droit à une édition physique sur PlayStation 5, distribuée par Bandai Namco Entertainment Europe sur le Vieux Continent et par Solutions 2 Go en Amérique. Une sortie sur galette qui a surpris tout le monde, surtout venant juste après l’annonce tonitruante. Autrement dit, Funcom grave son jeu dans le silicium au moment même où la maison-mère referme la porte du boîtier en plastique pour de bon.

Plusieurs éditions viendront permettre aux joueurs de venir se brûler les pieds sur le sable chaud d’Arrakis en cette fin d’année : l’édition Standard, disponible en physique et numérique, donne accès au jeu de base. Une édition Deluxe (digitale seulement) viendra apporter son lot de bonus cosmétiques variés. Enfin, ceux qui précommanderont auront droit à un terrarium pour décorer leur base avancée.

Entre un mode solo qui rebat les cartes, une édition physique bienvenue, sans oublier la sortie d’un troisième film signé Denis Villeneuve en fin d’année, la désertique planète Dune n’a jamais semblé aussi fertile. Reste à voir si le 22 septembre, les joueurs trouveront sur Arrakis de quoi étancher leur soif.