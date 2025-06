Donkey Kong Bananza Direct – Retour de DK bien accompagné

C’était l’une des seules exclusivités présentées pour la sortie de la Switch 2 : Donkey Kong Bananza. Lors de son annonce, on pouvait se demander si ce jeu suffirait à faire acheter la nouvelle console de Nintendo en plus de Mario Kart World. Si certains s’inquiétaient de ce catalogue très mince pour un démarrage, les fans du célèbre gorille étaient quant à eux beaucoup plus enthousiastes : DK n’avait pas eu droit à une toute nouvelle aventure depuis Tropical Freeze en 2014 sur Wii U ! Si quelques remakes étaient sortis sur Switch depuis, Bananza marquera donc bel et bien le grand retour du personnage sur le devant de la scène le 17 juillet prochain.

Lors d’une présentation Donkey Kong Bananza Direct, nous en avons appris beaucoup plus sur l’histoire, le gameplay et l’univers de ce nouvel opus. D’après ces images, il semblerait que Nintendo nous ait prévu un jeu très généreux !

Gare au gorille !

Première grosse surprise de ce Donkey Kong Bananza Direct : la petite créature rocheuse qui accompagne DK dans ses aventures, aperçue dans la première bande-annonce, n’est nulle autre que Pauline ! La chanteuse passera le jeu perchée sur l’épaule de Donkey Kong et l’aidera tout au long de l’aventure grâce à sa voix.

Le jeu commence alors qu’une tempête envoie les deux personnages dans les profondeurs du monde, et la légende raconte qu’un vœu sera accordé à celui qui atteindra le cœur de la planète. Chaque niveau sera une nouvelle couche de ce monde souterrain, qu’on va explorer ou démolir : DK peut tout casser, donner des coups de poing fracassants pour se frayer un chemin à travers les rochers, utiliser ces derniers comme planche de surf, ou encore faire des doubles sauts grâce aux pierres qu’il détache du décor. Cette variété d’action semble rendre l’expérience de jeu très dynamique, avec plusieurs manières de gérer un même obstacle. Les moultes explosions et projections crées par cette destruction effréné seront aussi l’occasion de montrer les capacités de la Switch 2.

Autre aspect assez inattendu dévoilé dans la présentation : Donkey Kong Bananza disposera d’un mode coop ! Grâce à la fonctionnalité « souris » des nouveaux JoyCon, un deuxième joueur peut contrôler Pauline et envoyer des mots sur les ennemis ou le décor. Le jeu sera d’ailleurs compatible pour jouer à plusieurs même si votre partenaire a une Switch première du nom.

Laissez-moi manger ma banane !

L’histoire de Donkey Kong Bananza repose, ô surprise, sur les bananes. Au cours de leur exploration, DK et Pauline pourront trouver des bananes dorées qui permettront au gorille de se transformer grâce aux chansons de Pauline, et ainsi d’obtenir des capacités spéciales pendant un temps limité. Ces « cristaux de banandium » peuvent aussi être obtenus en accomplissant des défis comme des combats ou des stages à l’horizontal. D’autres items à récupérer dans les différents niveaux permettront d’acheter des tenues pour nos personnages ou encore d’améliorer les compétences de DK.

Donkey Kong Bananza semble donc, à la vue de ces images, très généreux, tant les possibilités de gameplay semblent nombreuses. Rendez-vous le 17 juillet sur Switch 2 pour voir si tout cela est bien dosé et aussi amusant que ça en a l’air, ou si on frôle l’indigestion de bananes.