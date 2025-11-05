tt

Deus Ex Remastered – La mode des remasters à bout de souffle ?

Deus Ex Remastered critique Jerry O'Flaherty

Bear

J'aime explorer la création ! Joueur avant même d'être capable de compter sur mes 10 doigts, j'ai une immense affection pour les survival, les FPS, les TPS et l'action-aventure ! Mais je regardais aussi des films avant de savoir compter sur un seul doigt ! Bienvenue à vous sur New Game Plus !

guest

0 Commentaires
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

Derniers Tests JV

Test Dispatch – Conseiller France Travail au pays des super-héros

Test Dreamed Away – Undertale au beurre salé

Test Simon the Sorcerer Origins – Abracadabra, le revoilà !