DEFECT – Du gameplay pour le Ready or Not au pays de Judge Dredd

Depuis la révélation de sa première bande-annonce en 2024, nous n’avions plus eu de nouvelles de DEFECT. Le FPS tactique créé par le studio Emptyvessel se faisait désirer et pour cause, le jeu promettait une déambulation violente et sans concession dans les rues d’une ville aux inspirations cyberpunk où les criminels règnent en maître. Aujourd’hui, une bande-annonce de gameplay en montre un peu plus sur DEFECT et donne sacrément envie.

You are the law

Dans DEFECT, vous serez mis dans les bottes cybernétiques d’un agent de l’ordre accompagné de collègues. Car oui, le jeu sera multijoueur et basé sur la coopération. Vos coéquipiers pourront être contrôlés par l’IA, mais comme dans Ready or Not, DEFECT est prévu pour être joué entre « vrais » joueurs.

Vos missions seront diverses et variées et devront être réalisées sous le commandement de l’intelligence artificielle dictatoriale, appelée le Système, qui gère tant bien que mal tous les citoyens. Arrêter des gangs de hackers, des trafiquants ou encore des dealers, telle sera votre mission car vous êtes la loi dans cet univers à mi-chemin entre Judge Dredd et Cyberpunk 2077.

Avant chaque intervention, vous devrez composer votre paquetage (votre armement, vos gadgets) et votre approche (létale ou non). Puis, une fois sur le terrain, vous devrez tout mettre en œuvre pour au mieux préparer votre intervention : repérage de la menace grâce à des drones, évaluation des points d’entrées… Une fois la phase de repérage terminée, le carnage l’intervention peut commencer.

DEFECT est présenté, dans ces images de gameplay, comme un FPS tactique. Le HUD est absent, votre vie ne se régénère pas d’elle-même et vous avez l’air relativement fragile sous les balles des ennemis. Dans un sens, les premières images et intentions des développeurs nous ont fait penser à une sorte de Ready or Not futuriste où la préparation et le sang-froid seront de rigueur.

Un univers riche en possibilité

En plus de cette dimension tactique, DEFECT proposera quelques particularités qui devraient donner plus de vie et de sens à son univers si particulier. Lors de vos interventions, et des échanges de coups de feu qui iront avec, vous aurez la possibilité de détruire des éléments du décor comme les murs, les couverts, les portes, l’ameublement… Cette destruction pourra être à votre avantage, mais à l’inverse, elle pourra vous être fatale. Les ennemis pourront mieux vous voir en transformant les murs en gruyères et la poussière créée par la destruction pourra masquer vos déplacements mais également les leurs.

Toujours dans l’optique d’offrir une expérience qui se démarque des propositions classiques, DEFECT opte pour un système de résurrection plutôt surprenant. Dans ce futur, il semblerait que vous puissiez télécharger votre conscience dans une carte SD pour la transférer dans un corps tout neuf en cas de décès. En effet, au cours de vos interventions, si vous ou l’un de vos équipiers êtes tués, il vous suffira de télécharger la conscience du dit défunt dans le corps d’un criminel précédemment neutralisé. Vous devrez donc composer avec la santé restante du malandrin en état d’arrestation, car seuls quelques stations de soin peuvent vous rafistoler.

Enfin, pour accompagner cette merveilleuse simulation d’une journée dans la peau d’un agent de la maréchaussée du futur, vous pourrez compter sur les partitions sauvages et magistrales de Mick Gordon, le même Gordon qui nous a livré en 2016 l’incroyable bande originale de DOOM !

Avec tous ces éléments réunis, DEFECT pourrait être une excellente expérience tactique, sombre et exigeante. Espérons seulement que toutes les exclusivités proposées par les développeurs aillent plus loin que le simple gadget sympathique et qu’elles aient de réels impacts sur le déroulement des parties. Prévu sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series, DEFECT n’a pas de date de sortie pour le moment.