Dead Take – Surgent Studios embrasse l’influence de Sam Barlow

Nous avions découvert Surgent Studios à l’occasion de la sortie de Tales of Kenzera, un metroidvania qui nous avait plutôt convaincu. Le jeu, bien que relativement classique, était réussi, et avait la particularité de mettre l’Afrique au premier plan, le swahili et la culture bantou en premier lieu. Le réalisateur sortait aussi un peu du lot : Abubakar Salim, fondateur du studio, est d’abord un acteur (Napoléon, de Ridley Scott ou House of the Dragon, mais aussi le doublage d’un paquet de jeux…). D’ailleurs, Surgent Studios n’est pas à proprement parler un studio de développement de jeux vidéo, mais une structure transmédia, qui fait du jeu vidéo, mais aussi des films ou des podcasts. Et cette identité multiple du studio est mise à profit dans son nouveau projet : Dead Take.

Comme pour Tales of Kenzera, le trailer du jeu nous laisse imaginer un titre qui met en œuvre des mécaniques classiques du jeu vidéo : on explore les lieux, découvre des objets, résout des énigmes… Le tout en vue à la première personne. Cependant, un second aspect du jeu nous fera lui plutôt penser au travail de Sam Barlow (Her Story, Telling Lies, ou l’unanimement célébré Immortality).

On aperçoit en effet des séquences de gameplay ou il s’agit de manipuler des rushes en FMV (full motion video) pour créer de nouvelles scènes qui donnent un nouveau sens aux images manipulées

Un dispositif qui fait sens, puis que le jeu se propose de nous raconter un thriller psychologique de déroulent « behind the scene » à Hollywood. Et pour se faire, Abubakar Salim s’est entouré d’un casting relativement impressionnant : Ben Starr, star du doublage de jeu vidéo (dernièrement Verso dans la V.O. de Clair Obscur), Laura Bailey (Abby, dans TLOU part 2), Sam Lake (le réalisateur d’Alan Wake 2, qui aime à jouer l’acteur dans ses propres jeux), ou encore Neil Newbon (Astarion dans Baldur’s Gate 3) et Jane Perry (Rogue, dans Cyberpunk 2077, mais qu’on entend aussi dans Control, Baldur’s Gate 3, Returnal…).

Malgré de vraies qualités, Tales of Kenzera fut un échec commercial, et le studio avait dû, comme de nombreux autres ces dernières années, licencier une partie de ses équipes. Avec Dead Take, Abubakar Salim joue un peu la survie de la structure (ce qui a probablement convaincu ses collègues de l’industrie du doublage de participer au projet ?). On salue le véritable risque pris avec un projet en complet décalage avec le précédent, et on est impatient de voir sur pièce que ça donnera ! Dead Take sort le 31 juillet, sur PC.