The Centennial Case: A Shijima Story – Le FMV pour le meilleur et pour le cringe

Très tendances dans les années 80/90 suite à l’avènement du Laser-Disc et du CD-Rom, les jeux en FMV (Full Motion Video) ont rapidement disparu des radars du monde vidéoludique quand on s’est rendu compte de la grosse dose de malaise et de jeux d’acteurs à côté de la plaque qu’ils amenaient avec eux (n’est-ce pas Night Trap ?). Cependant, la technique est tout de même revenue sur le devant de la scène grâce aux indés il y a quelques années, grâce à des titres comme Telling Lies ou Her Story de Sam Barlow, des jeux soignés, avec un acting solide. Ce n’était donc qu’une question de temps avant qu’un « gros » éditeur ne s’y (re)mette. Et Square Enix a décidé de tenter sa chance avec The Centennial Case: A Shijima Story.

Petite curiosité qui a été présentée lors du Nintendo Direct du 9 février dernier (mais pas dans sa diffusion occidentale… Allez savoir pourquoi), The Centennial Case est un jeu d’enquête qui rappellera forcément la saga des Ace Attorney. Le jeu se distingue par sa direction artistique et par son parti pris d’opter pour la Full Motion Video pour mettre en scène ses personnages. Ceux-ci sont donc campés par des acteurs bien réels, filmés et inclus dans le jeu.

Pour ce qui est du scénario, le jeu propose d’incarner Haruka Kagami, qui doit utiliser ses capacités de déduction pour faire la lumière sur des événements mystérieux impliquant le « fruit de la jeunesse » dissimulé dans le manoir Shijima. Pour élucider quatre meurtres qui se sont déroulés à différentes époques, les joueurs pourront explorer différentes époques.

Soyons honnête, le premier trailer mis à disposition du public est franchement étrange. A mi-chemin entre un mauvais épisode d’une série policière TF1 et un fan-film tournant autour de Matsuyama Kaze, le samurai détective de Dale Furutani, le titre semble porté par des acteurs au jeu totalement lunaire. Le résultat est à la fois drôle et malaisant, et on a du mal à savoir lequel des deux l’emporte sur l’autre.

Pourtant, aux commandes du projet on retrouve deux grands noms du jeu vidéo : Koichiro Ito, lead developper sur Metal Gear Solid V: The Phantom Pain. et Junichi Ehara, connu pour son travail de production sur Nier: Automata. Alors que s’est-il passé ? Est-ce une blague de ces créateurs ? Un hommage aux jeux FMV des années 90 ? Il faudra patienter jusqu’à la sortie du jeu le 12 mai pour en avoir le coeur net. Pour l’instant, on se contentera de revoir encore et encore cette bande-annonce, en se demandant si cela tient du génie ou de la plus parfaite incompétence, et si cette moustache est un postiche ou non…