Corpse Killer – Le FMV “culte” infeste la Switch dans une édition physique

À partir de quand peut-on décider que la blague a assez duré ? Non, mais sérieusement, il faut qu’on parle. Cela va faire un moment maintenant que ça recycle à tout-va. Si on est toujours content de voir nos vieux classiques se faire porter sur les consoles d’aujourd’hui, voire de demain, recycler des jeux Game Boy ou des daubes de notre passé pour le plaisir de faire des ronds en plus, ça va bien cinq minutes, non ? Si on vous dit ça, c’est surtout parce qu’on ne comprend pas, on ne comprend vraiment pas pourquoi Corpse Killer se voit réédité par Limited Run Games sur Nintendo Switch.

Oui, on sait bien que le légendaire titre FMV a eu le droit aux égards sur la PlayStation 4. On imagine même très bien que des gens ont dû se plaindre de voir qu’une version Switch du titre n’était pas disponible en édition physique, mais de là à leur donner raison… Et pourtant, c’est bel et bien sur le point d’avoir lieu. Limited Run Games ouvre prochainement les réservations pour deux tirages d’une édition physique du titre à destination de la console de Nintendo.

Au programme, la même chose que pour la PlayStation 4, deux éditions physiques. Une édition simple avec le jeu dans une petite boîte et une édition spéciale “25 ans” à environ 60 euros comprenant entre autres : une jaquette réversible, un poster à deux faces (avec les mêmes illustrations), la bande-son, le script et un making-of.

Un bémol : les versions destinées à la console de Sony faisaient partie de la collection numérotée de l’éditeur (c’est probablement pour ça qu’ils ont réussi à tout vendre, sinon nous, on ne comprend pas), on ne sait pas si ce sera aussi le cas de la version Switch. Effectivement, rien ne semble l’indiquer sur le visuel publicitaire, ce qui pourrait bien justifier une commande du studio et non pas une initiative de l’éditeur… Inutile de trop y réfléchir, nous n’aurons probablement jamais la réponse à ces interrogations.

Qu’en pensez-vous ? Pensez-vous vous aussi que cette mode de tout sortir au format physique tourne au ridicule ? N’hésitez pas à cracher votre venin ou à nous remettre à notre place dans les commentaires. Les réservations de Corpse Killer seront ouvertes sur le site de l’éditeur le 30 octobre à 15 h, puis à 23 h pour le second tirage.