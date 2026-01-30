Dawn of War IV – La WAAAGH! la plus massive de la série

Après une décennie d’absence, la franchise Dawn of War fera son grand retour en 2026. Annoncé lors de la Gamescom 2025, Dawn of War IV promet un retour aux sources du STR sur la planète Kronus. Pour la première fois dans l’histoire de la licence, le jeu ne sera pas développé par Relic Entertainment mais par King Art Games (Iron Harvest) et édité par Deep Silver.

L’action se déroule environ 200 ans après les évènements de Dawn of War: Dark Crusade, avec un scénario co-écrit par John French de la Black Library, la maison d’édition officielle de Games Workshop dédiée aux romans et nouvelles se déroulant dans les univers Warhammer 40,000 et Age of Sigmar. Le retour sur Kronus est justifié par une expédition de l’Adeptus Mechanicus qui a mis au jour un complexe Nécron enfoui sous la planète. D’abord considéré comme un tombeau, ce complexe s’avère finalement être une prison et c’est ce mystère qui va attirer les différentes factions sur Kronus, déclenchant à nouveau, un conflit à grande échelle.

Un Primarque, deux Warboss et des tonnes de dakka

Dawn of War IV proposera quatre factions au lancement, chacune avec sa propre campagne narrative. Les Blood Raves font leur retour, menés par le Capitaine Cyrus (doublé par Steve Blum) et le Bibliothécaire en Chef, Jonah Orion. Quand à Gabriel Angelos, Maître de Chapitre et protagoniste historique de la franchise, il sera absent. Les développeurs estimant qu’il était devenu trop puissant à la fin de Dawn of War III pour être intégré au jeu.

Pour la première fois dans la série, un second Chapitre rejoint la bataille : les Dark Angels, avec leurs commandants Astroran et Ezrael. Cerise sur le gâteau : Lion El’ Jonson, Primarque de la faction, sera jouable à un moment clé de la campagne ce qui devrait ravir plus d’un fan, quand on connaît l’étendue de la puissance de ce personnage.

Les Orks reviennent avec le légendaire Warboss Gorgutz ‘Ead ‘Unter, personnage emblématique depuis le premier opus, accompagné de Guzcutta, un Boss Beastnagga qui chevauche un Squigosaur. La mécanique de WAAAGH! sera de retour également et fonctionne comme une jauge d’énergie alimentée par le nombre d’Orks et d’ennemis éliminés.

Les Nécrons s’éveillent de leurs tombeaux sous Kronus, menés par le Chronomancien Thothmek. Plutôt que de collecter des ressources comme les autres factions, ils étendent leur emprise en construisant des structures funéraires qui alimentent leur armée.

Enfin, l’Adeptus Mechanicus devient une faction jouable, mené par la Technoarchéologue Potentia Delta-9. Leur réseau Nosphérique renforce les unités proches et offre un aperçu du champ de bataille à travers le brouillard de guerre.

Un retour aux sources avec un contenu massif

King Art Games promet un retour au STR classique avec des constructions de bases, gestion des ressources et batailles à grande échelle. Les exécutions synchronisées (Sync Kill) ont été améliorées grâce à ce que le studio nomme le « système de direction des combats », qui analyse et orchestre les affrontements en temps réel : selon le type d’unités, leur position et l’environnement, le système déclenche des animations de mise à mort uniques.

Fini donc les escouades qui se frappent mécaniquement, chaque combat aura sa propre chorégraphie et « finish move » sanglant afin d’apporter un rendu plus cinématographique aux combat. Chaque faction dispose également de capacités, alimentées par une jauge qui se remplit au fil des affrontements et permet par exemple, des frappes orbitales pour les Spaces Marines ou le déferlement de la WAAAGH! pour les Orks

Côté contenu, Dawn of War IV s’annonce comme le plus gros opus de la série avec plus de 70 missions réparties sur quatre campagnes jouables en solo ou en coopération, dans lesquelles les choix du joueurs modifient le déroulement de l’histoire.

Le jeu proposera également 40 minutes de cinématiques en CGI, un mode multijoueur compétitif en 1v1, 2v2 ou 3v3, le mode Escarmouche et le retour du mode Baroud d’honneur repensé pour être moins axé sur les duels entre héros comme c’était le cas dans Dawn of War 2. Enfin, l’outil « Army Painter » jugé trop simplifié dans Dawn of War III, reviendra dans sa forme complète et permettra de personnaliser les couleurs de son armée, que ce soit les armures, les bannières et même les véhicules, comme on le ferait sur ses figurines.

Warhammer 40,000: Dawn of War IV est prévu pour 2026, exclusivement sur PC. Prêt pour la WAAAGH! ?