Annoncés en grande pompe il y a deux ans par Henry Cavill lui-même, alors Sorceleur grièvement blessé dans une lutte avec des monstres de type producteurs et scénaristes, les projets d’adaptation de Warhammer 40K sous forme de série et de film sont depuis restés bien silencieux. Faut-il craindre pour la matérialisation de ces projets ou bien Slaanesh vient à qui sait attendre ?

Les deux projets sont pourtant portés par Amazon et en collaboration avec Games Workshop, entreprise particulièrement pointilleuse sur l’utilisation de ses univers mais qui s’est laissé néanmoins laissée charmer par l’idée, au point d’accorder un an de négociations à Amazon pour convenir de directives créatives communes en décembre 2023. Avec une porte laissée entrouverte sur l’idée d’adaptations de Warhammer Fantasy Battles en bonus. Sauf que depuis, point de nouvelles, de visuels ou de teasers à se mettre sous la dent.

Il semblerait que Tzeentch ne se soit mêlé de ces projets puisque visiblement les deux sociétés n’ont toujours pas trouvé de terrain d’ententes en six mois. On en trouve la raison dans le dernier rapport financier de l’entreprise britannique :

« Comme nous l’avons annoncé en décembre 2023, nous avons conclu un accord avec Amazon Content Services LLC pour le développement prospectif par Amazon de l’univers Warhammer 40,000 de Games Workshop en films et séries télévisées, ainsi que les droits de merchandising associés. Selon les termes de l’accord, Games Workshop a accordé des droits exclusifs à Amazon pour les films et les séries télévisées se déroulant dans l’univers de Warhammer 40,000, ainsi qu’une option permettant à Amazon de concéder des droits équivalents dans l’univers de Warhammer Fantasy après la sortie de la première production Warhammer 40,000. Games Workshop et Amazon collaborent pendant une période de 12 mois, se terminant en décembre 2024, afin de convenir de lignes directrices créatives pour les films et les séries télévisées qui seront développés par Amazon. L’accord ne sera mis en œuvre que si les lignes directrices créatives sont mutuellement acceptées par Games Workshop et Amazon. »

Il va de soi que s’il n’y a pas eu d’accord jusqu’ici, c’est plus que certainement parce que les deux groupes ont une vision encore différente de la manière dont Warhammer 40K devrait être porté sur grand et petit écran, ce qui n’est guère surprenant tant Games Workshop défend âprement ses univers.

Une inflexibilité dont Creative Assembly peut témoigner, qui, en dépit de la mort de Warhammer Fantasy Battles et de l’avènement d’Age of Sigmar, a su proposer des jeux de qualité et extrêmement populaires situés bien avant The End Times, et pour lesquels le studio n’a toujours pas les mains libres en dépit du succès critique.

Mais l’exemple du succès de la trilogie Total War témoigne également des mauvais choix que fait méthodiquement Games Workshop avec ses licences. Entre détruire Warhammer Fantasy Battles, interdire à CA d’étendre le lore de certaines factions (désormais mortes de toute façon) au bénéfice de sa trilogie et la pléiade annuelle de jeux mauvais et affligeants situés dans l’univers de Warhammer 40K, l’entreprise n’a pas souvent le nez creux.

Cette situation est d’autant plus ennuyante qu’Amazon a su se montrer capable d’adapter fidèlement des univers de niche avec l’excellente série Fallout. Mais que peuvent les humains face aux intrigues opaques de Tzeentch et à la corruption des passions menée par Nurgle et Slaanesh ?