Constance – btf Games peint sa date de sortie

En attendant sagemement Hollow Knight: Silksong, se tourner vers d’autres jeux au style Metroidvania peut être l’occasion de dénicher de nouvelles pépites. Constance s’est ainsi positionné comme directement inspiré par la licence de Team Cherry ou encore Celeste, avec des décors peints à la main et une direction artistique particulièrement léchée.

Le jeu a été annoncé pour la première fois en août 2023. Btf Games, le studio derrière Constance, n’a cessé de tenir au courant, notamment sur son compte X, les futurs joueurs sur l’avancée du projet. Avec une première démo disponible dès son annonce, puis une seconde présentée à la Gamescom 2024 (et toujours disponible sur Steam), Constance est prévue pour le 24 novembre 2025 sur PC.

Du Metroidvania classique mais satisfaisant

Avec environ 1h de jeu sur la démo, Constance se révèle être un bonbon visuel. Les décors peints à la main décrivent des paysages oniriques qui ne sont pas sans rappeler le Palais Blanc d’Hollow Knight, et les créatures qui les peuplent – amis comme ennemis – sont tout aussi adorables. La protagoniste, piégée dans un monde généré de ses tourments et miroir de ses angoisses d’artiste en panne d’imagination, affiche un design centré sur ses cheveux, reflétant son état mental.

Ces cheveux ont également une utilité côté gameplay, puisqu’ils signalent le vide de la barre de peinture. Celle-ci est exploitée pour plusieurs compétences spécifiques : un coup de pinceau dans les 4 directions effaçant temporairement la corruption environnementale ou celle des ennemis, et un dash permettant de passer à travers les ennemis et les obstacles. Mais lorsque cette barre se vide, les cheveux de l’héroïne, à la manière de Celeste, virent du violet pastel au noir ébène. C’est Constance qui est alors corrompue, et qui devra payer de ses points de vie l’utilisation desdites compétences.

Le tout s’imbrique plutôt bien ensemble, le personnage se contrôle de manière agréable avec juste assez de flottement pour ressentir la gravité sans se sentir écrasé, et on se sent satisfait de réussir les quelques défis déjà proposés dans la version d’essai. Celle-ci se paie même le luxe de proposer un boss pour intégrer tous les éléments de gameplay présentés jusqu’alors, même si l’emphase est surtout mise sur la plateforme.

Seul petit bémol, principalement lié au format démo : nous n’avons pas pu voir l’aspect Metroidvania pour le moment, car même si la structure ne laisse que peu de doutes quant à la nature du produit fini, le jeu ne propose pas encore de zone à explorer une second fois avec un autre pouvoir en poche afin de découvrir des zones inaccessibles jusqu’alors.