tt

Comcept (Mighty N°9) – La fin d’un studio « controversé »

Comcept ferme ses portes

Al

Prêt à tout pour servir ses passions.

guest

0 Commentaires
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
31 janv.
23:37

L’esport se fait une place aux Jeux d’Amerique Centrale et des Caraïbes

31 janv.
23:11

Comcept (Mighty N°9) – La fin d’un studio « controversé »

31 janv.
19:10

Project Genie de Google, la mort du jeu vidéo ou l’esbroufe du siècle ?

31 janv.
10:48

Newsletter à éditeur, Pantaloon veut prendre « plus de risques »

30 janv.
15:17

Le rapport annuel sur l’industrie du jeu vidéo dresse un portrait bien sombre

30 janv.
14:20

Divergences, IA et licenciements : Pourquoi le boss d’Amazon Games quitte le navire

Test Highguard — l’addition sans le festin

Test Cairn – La montagne est belle, comment aurais-je pu l’imaginer

Test Earth Must Die – Sa Majesté des losers