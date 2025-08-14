Chip ‘n Clawz vs. the Brainioids – L’invasion est immimente

Annoncé en février dernier, Chip ‘n Clawz vs. the Brainioids du studio Snapshot Games s’est fait depuis relativement discret. Et d’un coup, tout s’est accéléré. À la récente annonce d’un pass ami et du cross-play s’ajoute une date de sortie. Bonne nouvelle : les brainioids vont débarquer plus tôt que prévu.

C’est le 26 août 2025 que les joueurs pourront mettre la main sur Chip ‘n Clawz vs. the Brainioids sur PlayStation 5, Xbox Series et PC. Dès son lancement, les modes multijoueur coopératif et PvP avec un ami (grâce au pass ami, que vous pourrez distribuer à qui souhaitera vous épauler) seront disponibles. Et ce sans la limite de la plateforme grâce au cross-play. Vous pourrez donc parcourir la campagne en bonne compagnie, ou mettre à profit tout ce que vous avez appris lors de combats multijoueurs.

Dans Chip ‘n Clawz vs. the Brainioids, vous incarnerez au choix Chip, un inventeur de génie téméraire, ou Clawz son chat robot aussi mignon que courageux. Ensemble, ils devront repousser l’invasion des brainioids venus sur Terre pour s’emparer des précieux cristaux de cérébium. Ces derniers étant à la base de toutes technologies terrestres, ils possèdent un pouvoir de création et de destruction sans limite. Nos deux héros devront parcourir plusieurs niveaux et se servir de la ressource pour créer des bases (de récolte de cristaux, de construction d’unités de combat) et ainsi espérer atteindre le vaisseau mère alien et le poutrer hors de notre chère planète bleue. Le tout étant teinté d’une esthétique comics pulp du plus bel effet.

À mi-chemin entre un RTS tout ce qui a de plus classique et la formule Orcs Must Die!, Chip ‘n Clawz vs. the Brainioids nous proposera un gameplay tactique proche du tower-defense, du TPS, de la gestion de ressources et des capacités à débloquer pour vaincre les brainioids.

Julian Gollop, le créateur de la saga X-COM, amène un vent de fraîcheur bienvenu dans l’univers des jeux d’action-stratégie. Après avoir pu approcher le jeu le temps de quelques heures, nous pouvons déjà vous dire que le jeu se destine aussi bien aux vétérans à la recherche d’une expérience plus douce mais qui s’annonce addictive, qu’à un jeune public voulant faire leurs premières armes sur un RTS aux côtés d’un duo attachant et à l’univers coloré, fun et déjanté.