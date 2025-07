Quelles sont les sorties jeux vidéo d’août 2025 ?

Le premier vrai mois des vacances d’été se termine, et nous enchaînons inéluctablement vers août et son lot de séjours en bord de plage. Même si nous ne sommes pas au niveau des grosses sorties de la rentrée, ce mois risque fortement de vous attirer tout de même vers vos marchands de jeux vidéo préférés. Certaines entrées consolideront à coup sûr votre collection. Ne perdons pas plus de temps, regardons de plus près les sorties jeux vidéo pour ce mois d’août 2025. À quoi allons-nous jouer ?

PlayStation 5

Demon Slayer- Kimetsu no Yaiba: The Hinokami Chronicles 2 – 5/08

Gradius Origins – 07/08

Mafia: The Old Country – 08/08

Senua’s Saga: Hellblade II Enhanced – 12/08

Madden NFL 26 – 14/08

Sword of the Sea – 19/08

Gears of War: Reloaded – 26/08

Space Adventure Cobra: The Awekening – 26/08

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater – 28/08

Super Robo Wars Y – 28/08

Varlet – 28/08

Lost Soul Aside – 29/08

Shinobi: Art of Vengeance – 29/08

PlayStation 4 et Xbox One

Demon Slayer- Kimetsu no Yaiba: The Hinokami Chronicles 2 – 5/08

Xbox Series

Demon Slayer- Kimetsu no Yaiba: The Hinokami Chronicles 2 – 5/08

Gradius Origins – 07/08

Mafia: The Old Country – 08/08

Madden NFL 26 – 14/08

Gears of War: Reloaded – 26/08

Space Adventure Cobra: The Awekening – 26/08

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater – 28/08

Shinobi: Art of Vengeance – 29/08

Nintendo Switch 2

Madden NFL 26 – 14/08

Story of Seasons: Grand Bazzaar – Nintendo Switch 2 Edition – 27/08

Kirby et le Monde Oublié – Nintendo Switch 2 Edition + Le Pays des Etoiles Filantes – 28/08

Nintendo Switch

Demon Slayer- Kimetsu no Yaiba: The Hinokami Chronicles 2 – 5/08

Gradius Origins – 07/08

Space Adventure Cobra: The Awekening – 26/08

Story of Seasons: Grand Bazzaar – 27/08

Super Robo Wars Y – 28/08

Varlet – 28/08

Shinobi: Art of Vengeance – 29/08

PC

Demon Slayer- Kimetsu no Yaiba: The Hinokami Chronicles 2 – 5/08

Endless Legend 2 – 07/08

Gradius Origins – 07/08

MakeRoom – 07/08

Mafia: The Old Country – 08/08

Madden NFL 26 – 14/08

Sword of the Sea – 19/08

Gears of War: Reloaded – 26/08

Space Adventure Cobra: The Awekening – 26/08

Story of Seasons: Grand Bazzaar – 27/08

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater – 28/08

Super Robo Wars Y – 28/08

Varlet – 28/08

Lost Soul Aside – 29/08

Voilà qui termine notre bref aperçu des prochaines sorties. Que comptez-vous acquérir sur ces sorties jeux vidéo majeures d’août 2025 ? Dites-nous tout dans la section des commentaires.