Bloodstained: The Scarlet Engagement – Les démons de retour en 2026

Six ans après le succès de Ritual of the Night, la saga Bloodstained est de retour avec un tout nouvel opus. Intitulé Bloodstained: The Scarlet Engagement et prévu pour 2026 sur Playstation 5, PC et Xbox Series S/X, le jeu s’est dévoilé dans un trailer d’annonce lors du State of Play mercredi soir.

Retour au château

Le studio ArtPlay et l’éditeur 505 Games sont donc de retour aux affaires. Mais bien plus qu’une simple suite, Bloodstained: The Scarlet Engagement nous promet un retour dans le passé. Exit la révolution industrielle anglaise, et bienvenue au 16ème siècle, à la rencontre des forces démoniaques qui hantent le château du non moins démoniaque Lord Elias. Si le studio annonce qu’il y aura des liens scénaristiques avec le précédent opus, pas d’inquiétude, les nouveaux joueurs ne seront pas perdus et pourront jouer indépendamment à ce prequel.

Pour libérer le peuple du joug du tyran, deux personnages aux compétences dichotomiques seront jouables simultanément, issus de deux factions différentes de combattants: Leonard Brandon, le novice et Alexander Kyteler, le vétéran, déjà venu dans ce lieu maléfique, sans réussite. Quelles seront leurs missions, et quels genres de monstres se dresseront face à eux dans les méandres du château? Patience, mais le trailer laisse déjà présager de somptueux affrontements contre des boss hauts en couleur.

Derrière le titre, on retrouve une nouvelle fois au manettes Koji Igarashi, l’un des hommes derrière le mythe Castelvania entre 1997 et 2008. Et si la recette semble à première vue quasi inchangée, le jeu se revendiquant comme le successeur spirituel du mythe, force est de constater que techniquement et visuellement, la 2,5 D de Bloodstained: The Scarlet Engagement attire l’oeil et attise notre curiosité.

Des démons encore plus beaux ?

Les décors dévoilés dans le trailer sont de toute beauté, entre zones lumineuses et sombres bas-fonds. Les développeurs annoncent que le monde de ce nouvel opus sera bien plus vaste que le précédent et que des effets de cycle jour/nuit pourraient bien changer le cours de notre aventure et du bestiaire que rencontreront nos deux héros. De même, les animations en combats avec quelques mises en scène les présentant en train de réaliser des combos côte à côte donnent envie de tester le jeu manette en main.

D’ici 2026, on devrait logiquement en apprendre plus sur le gameplay et le scénario de Bloodstained: The Scarlet Engagement. Après le premier opus, on ne doute pas une seule seconde du savoir-faire du studio en termes de gameplay, mais la bonne nouvelle, c’est qu’une sacrée évolution visuelle semble avoir eu lieu depuis le premier jeu de la saga. De bonne augure.