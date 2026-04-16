Le film d’animation Bloodborne avant son remaster ?

Alors que les fans attendent depuis plusieurs années un remaster de Bloodborne, Sony crée la surprise en annonçant un film d’animation directement tiré de la licence. Au vu des récentes adaptations PlayStation au cinéma comme sur petit écran, la démarche de Sony semble cohérente. Celui de Bloodborne prête toutefois à sourire, tant les fans réclament corps et âme depuis des années son remaster.

Sony Pictures et PlayStation Productions développent actuellement ce film d’animation, dont la production implique le youtubeur irlandais Seán McLoughlin (Jacksepticeye), en collaboration avec le studio Lyrical Animation. Un choix inattendu, qui reflète sans doute l’attachement sincère du créateur à une licence qu’il a régulièrement mise en avant sur sa chaîne, mais dont l’ampleur de son implication reste encore à définir.

Le bon moment pour un remaster ?

Pour l’heure, ni le scénario ni le réalisateur n’ont été dévoilés. Sony a simplement indiqué que le projet s’inscrit dans la continuité de ses adaptations en séries et au cinéma, après Uncharted, Twisted Metal et The Last of Us.

C’est précisément là que l’annonce prend une dimension intéressante. Lors de la diffusion de The Last of Us sur HBO, Sony avait publié les remasters PS5 des jeux avant chaque saison, offrant aux nouveaux venus un accès direct à ces titres sur la machine. Outre le fait de proposer une énième réédition des titres, la coïncidence reste trop bien orchestrée pour en être une.

La question se pose donc naturellement pour Bloodborne. Un remaster ne représente pas nécessairement un chantier insurmontable, même si la question des droits partagés avec FromSoftware reste un point bloquant tant le titre semble être définitivement rattaché à son créateur Hidetaka Miyazaki. Le bénéfice commercial, lui, semble difficile à ignorer : raviver l’intérêt des anciens joueurs tout en séduisant les curieux attirés par le film.

Reste à savoir si le long-métrage sera à la hauteur. Le choix de l’animation est plutôt rassurant pour un univers aussi singulier, qui aurait difficilement pu être transposé en prises de vue réelles sans perdre son identité, ou sans un budget colossal. Sa classification R laisse en tout cas espérer que la noirceur viscérale de Bloodborne sera préservée à l’écran. En attendant, les fans de Bloodborne auront tout le loisir de continuer à espérer ce remaster qui se fait tant désirer depuis des années. Le film pourrait bien devenir le déclencheur de ce qu’ils attendent.