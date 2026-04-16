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Le film d’animation Bloodborne avant son remaster ?

Le film bloodborne vient d'être officialisé, une occasion de plus pour remettre sur la table le remaster

Kivy

Joueur éclectique, j’aime enrichir mon backlog avec des jeux divers et variés. Passionné aussi de cinéma et du genre horrifique en général, découvrir de nouvelles choses m’anime et me motive dans ce milieu.

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