Blood Message – La première aventure solo de NetEase

NetEase est un studio de développement de jeu chinois essentiellement connu pour être prolifique en matière de jeux vidéo multijoueurs, ainsi que pour ses collaborations avec certains studios comme Blizzard. Cette fois, il a décidé de faire une entorse à la règle en proposant Blood Message, un premier titre d’action-aventure solo se déroulant dans la Chine Antique.

Un expédition prometteuse au design soigné

Il est rafraîchissant de lire que le synopsis de Blood Message ne prendra pas place durant la période des Trois Royaumes, mais quelques siècles plus tard sous le règne la dynastie Tang. On pourra y incarner un citoyen sans histoire, qui est dépêché pour livrer un message capital. Ce dernier pourrait avoir de lourdes conséquences sur la destinée de sa région et ses habitants. Lui et son fils s’engagent alors dans un long périple semé d’embûches pour parvenir à leurs fins.

À première vue, le jeu n’apporte rien de révolutionnaire au genre : il préfère jouer la carte de la prudence en s’appuyant sur une recette classique mais efficace. On peut retrouver les principaux éléments qui caractérisent un jeu d’aventure : une narration linéaire, des combats dynamiques, de l’infiltration, des parcours d’obstacles. Nonobstant, là où le titre tend à se démarquer, c’est d’une part via les graphismes, et d’autre part par le contexte culturel autour duquel il s’articule.

La diffusion du premier trailer de Blood Message créé la sensation avec des prouesses techniques et graphiques remarquables. Le studio a indéniablement su exploiter le potentiel du moteur Unreal Engine 5. Lors du visionnage du trailer, on peut observer des séquences d’images nettes et fluides, un réalisme dans les photographies et les panoramas ou encore un soin apporté aux détails des personnages. On peut sans peine affirmer que le jeu présenté est beau.

De plus, le studio entend plonger le joueur au sein de la Chine de l’époque en relatant des faits historiques qui ne seront pas vécus d’un point de vue des dirigeants et autres grands guerriers de l’époque, mais de celui du peuple, la première victime de ces guerres sempiternelles. Leur phrase d’accroche reflète parfaitement cette volonté : « Le monde a trop entendu les histoires des empereurs et généraux. Blood Message est une ode aux héros méconnus ».

NetEase ne réinvente pas la roue, mais possède toutes les cartes en main pour offrir une expérience de jeu agréable et immersive. Maintenant reste à savoir s’il est capable d’offrir une narration solide, et un jeu abouti sans bugs majeurs dès sa sortie.

Le jeu est prévu sur PC mais aussi sur consoles, toutefois aucune date de sortie n’est annoncée pour le moment. Pour les curieux, un site dédié au jeu est désormais accessible, permettant de se tenir informé des avancées, mais aussi de participer à des tests du jeu et de remporter quelques cadeaux.