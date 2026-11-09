BioWare – Le Canada appelé à la rescousse du studio

Depuis l’annonce de la fermeture de BioWare par Electronic Arts, les fans de Mass Effect sont aux abois : comment vont-ils pouvoir survivre en étant privés du prochain opus de la franchise culte, pourtant en préparation depuis plusieurs années ? On n’était donc pas surpris du succès de la pétition #SaveMassEffect, plébiscitée par de grands noms de l’industrie et ayant récolté plus de 320.000 signatures.

Et si on peut comprendre l’attachement des joueurs à leur franchise favorite, on ne peut s’empêcher d’être un peu amer face à cette demande, qui semble surtout se concentrer sur le sauvetage d’un jeu sans vraiment tenir compte des équipes de BioWare qui se retrouvent aujourd’hui sans emploi. Certes, la pétition « encourage quiconque reprendra la série » à « donner une chance aux développeurs de BioWare », mais le sort des employés mis à la porte semble bien secondaire face à l’envie de poursuivre l’aventure.

Le Parlement canadien peut-il sauver BioWare ?

Une autre pétition, plus confidentielle mais avec des propositions plus concrètes, pourrait-elle changer réellement la situation. Elle est directement adressée au Parlement canadien, soutenue par le chef du Nouveau Parti Démocratique et a dépassé les 4800 signatures, ce qui est assez pour que le texte soit formellement présenté à la Chambre des communes. On est donc loin d’une simple pétition change.org, malgré le nombre moins impressionnant de plébiscites.

L’enjeu est cette fois beaucoup plus politique, économique et social : BioWare est qualifié de « fleuron culturel national » pour le Canada, salué pour ses valeurs « d’inclusion et de tolérance », et la pétition réclame au gouvernement d’aider BioWare à se racheter lui-même ainsi que ses licences afin de redevenir un studio canadien indépendant, tout en protégeant les emplois et le patrimoine local face aux décisions étasuniennes. Malheureusement, la réalité économique risque d’être plus cruelle que les bonnes intentions, car même si le Parlement répondait favorablement (ce qui serait déjà étonnant compte tenu de la somme à avancer), impossible de forcer EA à céder BioWare ou ses propriétés intellectuelles.

Entre les opérations marketing à Times Square pour sauver la franchise, les pétitions et les démarches politiques, peut-on envisager un sauvetage pour les équipes de BioWare ? L’initiative canadienne, même si elle a peu de chances d’aboutir, a au moins le mérite de recentrer le débat sur la protection des travailleurs et la sauvegarde d’un patrimoine culturel, plutôt que sur la seule déception des joueurs.