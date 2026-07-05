Les joueurs et les spectateurs désertent l’EVO 2026

L’édition annuelle de l’Evolution Championship Series, ou EVO, s’est tenue le week-end dernier à Las Vegas, avancée d’un mois pour ne pas empiéter sur l’Esports World Cup. C’est la première itération du tournoi principal depuis son rachat par l’Arabie Saoudite. Entre polémiques, appels au boycott et baisse des participations, l’édition américaine semble faire pâle figure comparée à son dérivé japonais qui s’était plutôt bien porté.

Alors, est-ce que l’EVO 2026 demeure une institution pour tous les membres de la FGC ou serait-il en passe d’être délaissé par le public et les joueurs ?

Le plus TOASTY des EVO

Dès l’ouverture des inscriptions, l’EVO 2026 semblait déjà désintéresser une partie de son public : une baisse de la participation d’environ 50% a été enregistrée comparé à l’édition précédente.

On aurait pu penser qu’après plus de 7 000 inscriptions au tournoi Street Fighter 6 de l’EVO Japan, l’édition principale aurait connu une participation encore plus grande. Au contraire, SF6 n’a comptabilisé que 2 414 joueurs pour son tournoi. Toutefois, il se maintient comme le jeu attirant le plus de concurrents.

Invincible VS et 2XKO voient leur nombre d’inscriptions augmenter par rapport au Combo Breaker de mai, mais ils sont loin d’égaler la ferveur que reçoit le roi de chez Capcom. Néanmoins, s’il y a bien un titre qui a sorti son épingle du jeu c’est Rivals of Aether II. Celui-ci a multiplié par dix son nombre de joueurs par rapport au Combo Breaker en plus de susciter un engouement croissant se traduisant par une augmentation de ses viewers par rapport aux tournois précédents. Est-ce que ce VS fighting ne profiterait pas de l’absence d’un certain Smash Bros. pour s’attirer de nouveaux fans ?

Une fois l’évènement terminé, derrière les paillettes les chiffres parlent d’eux-mêmes : l’EVO 2026 a connu un pic de près de 40 000 viewers lors de la finale de SF6 sur sa chaîne Twitch. La majorité des spectateurs délaisse ce canal pour privilégier le stream de commentateurs. Ainsi, l’audimat de l’EVO 2026 avoisinerait celle de la version japonaise de cette année aux 263 000 viewers. Ce qui est loin d’égaler l’édition 2025 au 320 000 viewers.

Un K.O aux facteurs multiples

En septembre dernier, nous apprenions que l’EVO en tant qu’organisation avait été rachetée par le RTS, société appartenant à l’Arabie Saoudite. Cela a entraîné diverses réactions dont la décision de Sajam, l’un des commentateurs les plus suivi de la FGC à l’international, de boycotter tout nouvel évènement.

Du côté des joueurs, SonicFox a maintenu sa participation afin de continuer à se servir de l’EVO comme d’une caisse de résonance contre les pratiques anti-LGBTQIA+ qui prévalent d’ailleurs en Arabie Saoudite. D’autres joueurs, comme Christine Love, ont tout simplement privilégié le boycott, un pari risqué quand on sait combien ces derniers sont dépendant des tournois pour vivre de leur carrière.

En effet, la question financière peut peser dans la décision de s’inscrire à l’EVO dont le prix d’entrée est le plus cher des tournois de VS fighting. Si on ajoute à ça le prix du déplacement et le coût de la vie à Las Vegas, cela représente sans nul doute un facteur de la baisse de la participation. Il ne faut pas non plus oublier que le contexte politique aux États-Unis a aussi pu dissuader une partie des joueurs ayant peur d’être confronté à l’ICE et aux actes racistes/anti-LGBTQIA+.

En outre, la multiplication des tournois estampillés « EVO » a diminué l’importance de l’édition américaine principale. Mais en contrepartie, cela a créé plus d’opportunités de concourir à moindre frais : ce qui est le nerf de la guerre pour les compétiteurs amateurs et semi-pro qui ne sont plus obligés de parcourir d’importantes distances pour en découdre.

L’EVO 2026 est un semi-échec tant en terme de participation que d’audimat. La raison qui entoure ces faibles performances n’est pas unique, mais le désintérêt du public est certain. L’édition française qui aura lieu à Nice du 9 au 11 octobre finira de trancher : l’EVO en tant que tournoi incontournable des jeux de baston a t-il définitivement perdu de sa superbe, ou est-ce que la FGC a seulement été perturbée par un simple changement de date ?