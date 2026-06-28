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Le bonus de précommande d’Avatar Legends: The Fighting Game : le droit de vote

Les précommandes d'Avatar Legends: The Fighting Game sont ouvertes et comportent une surprise.

Matt Parker

Quand je sors mon nez d'un comics, c'est pour prendre en main ma manette. Touche à tout, à la recherche de beauté dans les détails, mais de préférence au milieu d'un combat épique ampli de tension !

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Avatar Legends: The Fighting Game

Jaquette du jeu Avatar Legends: The Fighting Game

    • Développeur :

      Gameplay Group International

    • Genre : Combat
    • Date de sortie : 23/07/2026
    PS5PCSwitch 2SwitchXbox Series...

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