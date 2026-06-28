Le bonus de précommande d’Avatar Legends: The Fighting Game : le droit de vote

L’EVO 2026 a débuté hier à Las Vegas. Pour l’occasion plusieurs jeux de combat, déjà sortis ou sur le point de l’être, ont eu droit à un panel dédié. Invincible VS, Fatal Fury: City of the Wolves et même Marvel Tokon: Fighting Souls nous ont fait profiter d’un peu de gameplay. De quoi patienter jusqu’aux annonces attendues qui clôtureront l’évènement. Mais la révélation qui nous intéresse aujourd’hui concerne Avatar Legends: The Fighting Game : en plus d’un accès à la dernière session bêta du 2 au 5 juillet 2026 et des traditionnels cosmétiques, précommander le jeu octroiera le droit de voter pour l’ajout d’un combattant, accessible en achetant le season pass.

Le choix nous appartient

D’abord prévu pour le 2 juillet 2026, Avatar Legends: The Fighting Game a été repoussé au 23 juillet 2026. Son prix abordable (29,99$), ainsi qu’une esthétique très fidèle au dessin animé original, pourraient bien attirer les joueurs occasionnels autant que les amateurs de VS. fighting déjà convaincus par les sessions de beta fermées.

Le roster du jeu accueillera dès son lancement douze personnages issus à la fois d’Avatar, le dernier maître de l’air et de La Légende de Korra. Dix sont déjà connus, et deux resteront à découvrir en complétant le mode histoire. Le season pass de la première saison ajoutera cinq combattants supplémentaires :

Iroh, le dragon de l’ouest, grand-père de Zuko et tacticien de renom du Royaume du feu.

Ty Lee, acrobate, bloqueuse de chi, amie et soldat rapproché d’Azula.

Lin Beifong, commissaire de police de la Cité de la République, fille de Toph et maître du métal.

Bolin, fier membre des Furets de Feu, proche de Korra et l’un des rares maîtres de la lave.

L’identité du cinquième personnage de la saison sera déterminée par un vote, un parti pris original qui pourrait dynamiser la communauté. L’équipe d’Avatar Legends: The Fighting Game laisse la possibilité à ceux ayant effectué une précommande de voter pour l’un des cinq personnages celui qui sera accessible aux acquéreurs du season pass :

Tenzin, l’un des trois enfants de Aang et Katara, maître et nomade de l’air.

Kuvira, la grande unificatrice, antagoniste de la saison 4 de La légende de Korra et maître du métal.

Amon, chef de Égalitaristes, antagoniste de la saison 1 de La légende de Korra et dangereux maître du sang.

Bumi, le roi d’Omashu, maître de la terre aux capacités inventives et loufoques.

Asami Sato, directrice des industries de l’Avenir, elle use de ses gadgets pour pallier son absence de maîtrise.

Pour l’instant, on ne connait ni la date d’ouverture ni de clôture des votes. On ignore aussi comment sera organisé le scrutin (site officiel, page Discord ?). Quant au destin des combattants non retenus, il est aussi inconnu. Seront-ils définitivement écartés ? Feront-ils partie des DLC de la saison 2 ou seront-ils remis en concurrences lors d’un nouveau vote ? Ils se peut qu’ils soient relégués au statut de support, mais il serait dommage de se priver des personnages dont les capacités combattives ont déjà fait l’objet de travaux préliminaires par les équipes du jeu.