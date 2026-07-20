Bethesda et sa quête de rédemption

La vie n’est pas rose pour Bethesda. Comme tant d’autres, le studio a subi les foudres d’Xbox, dans sa sainte quête de rentabilité financière. Le studio se devait de réagir pour rassurer. Dans un communiqué officiel, plusieurs informations ont été dévoilées concernant l’avenir du studio et ses prochaines sorties.

Fallout, un retour en grande pompe

La franchise Fallout semble faire partie des piliers de la stratégie Bethesda dans les années à venir. Nous vous annoncions il y a peu de temps que le studio Obsidian Entertainment travaillait sur un nouvel épisode de la franchise, mais il semble que ce ne soit pas tout. Fallout 5 est officiel, cela ne fait plus de doute, mais il semble s’agir d’un projet s’inscrivant sur la durée. Pour contrer l’impatience des fans, le studio s’appuie sur leur nostalgie en annonçant les remakes de Fallout 3 et Fallout: New Vegas, deux épisodes très appréciés par les joueurs. Aucune date n’a été annoncée, mais nous nous attendons à ce que ces deux titres préparent l’arrivée du cinquième opus.

En parallèle, Bethesda continue à développer Fallout 76 et Fallout Shelter. On apprend également que la télé-réalité autour de Fallout Shelter serait toujours en projet. Nous étions dubitatifs concernant le réel intérêt de cette série, et il semble que ce soit également le cas des fans de la saga car après plusieurs mois, nous n’avons toujours aucune nouvelle de la production. Cette annonce apparaît comme une nouvelle tentative d’attirer l’attention sur l’emission.

Pour clôturer autour de la franchise dystopique, Bethesda annonce qu’un événement spécial sera organisé l’année prochaine pour fêter le trentième anniversaire de Fallout. Pas d’autres informations à ce sujet, mais on se doute qu’un pan sera dédié à Fallout 5.

The Elder Scrolls 6 : Alors peut-être ?

Alléluia chers fans de la licence The Elder Scrolls, Bethesda a confirmé que le sixième opus était bien en développement. Encore mieux, Fallout 5 étant en phase de préproduction, TES 6 est la priorité du studio pour les années à venir. Bethesda nous informe que la majorité du studio travaillerait sur le prochain titre de la franchise, avec un support de ZeniMax Online Studios, l’équipe en charge de The Elder Scrolls Online. Ce dernier va également continuer à étoffer son contenu, avec de nouvelles mises à jour à venir.

Pour les prochaines grosses sorties du studio, une évolution du Creation Engine 2 sera mise à l’œuvre. Cette dernière avait posé plusieurs problèmes lors du développement de Starfield, notamment au niveau des animations des personnages. Il est alors normal de se demander si cette troisième version rencontrera les mêmes problèmes, décalant indéfiniment une potentielle sortie de TES VI.

Si vous pensiez que c’était fini, détrompez-vous ! Malgré l’échec critique à sa sortie, Bethesda annonce qu’il ne compte pas abandonner Starfield. Le studio n’oublie pas de nous rappeler que plus de 17 millions de joueurs ont foulé les planètes du jeu pendant plus d’un milliard d’heures, un chiffre bien ronflant pour tenter de justifier le succès du jeu. Les joueurs pourront compter sur de nouvelles histoires, des améliorations de gameplay et du contenu « Starborn » l’année prochaine.

Pour résumer, Bethesda s’apprête à se lancer dans un énorme chantier de développement. Il pourra compter sur le soutien d’Obsidian et ZeniMax Online pour venir à bout de ses défis. Mais les récentes vagues de licenciements pèsent dans la balance, et on se demande comment les équipes pourront tenir une telle cadence. En dehors de cette charge de travail, les développeurs auront une double épée de Damoclès au-dessus de la tête : le risque de décevoir des fans chauffés à blanc par autant d’annonce, et celui de se retrouver dans les charrettes de licenciements dont Microsoft semblent ne plus vouloir abandonner…