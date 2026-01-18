Amazon Prime prêt à lancer Fallout Shelter, une télé-réalité

Qui n’a jamais rêvé de survivre dans un abri atomique ? Après le succès de la série Fallout sur Amazon Prime, le diffuseur annonce un autre projet pour la licence. Ce sera une série de télé-réalité nommée Fallout Shelter, dans laquelle une dizaine de joueurs seront invités à survivre dans l’un des abris atomiques de Vault-Tec.

Pour développer le projet, Amazon Prime fera appel à la société de production Studio Lambert, qui s’est déjà illustrée dans le genre avec la série Squid Game: The Challenge. Les deux projets sont similaires : deux licences qui portaient un message très critique, transformées dans un format qui sacrifie tout ce sens sur l’autel de la rentabilité.

Entre trahison et capital, est-ce que Fallout Shelter concrétise une perte de sens ?

Une dizaine de participants sont recherchés pour être jeté dans les abris atomiques et se lancer dans une aventure composée de « défis de plus en plus difficiles, des dilemmes stratégiques et des choix moraux » dans l’optique d’obtenir une récompense financière, dont le montant n’a pas encore été communiqué.

C’est bien représentatif de la manière dont les licences sont envisagées désormais : Amazon promet une série aux décors immersifs, rappelant l’esthétique du jeu de 2015, sans même penser à la triste ironie que le concept même représente. Alors que le jeu d’origine présentait un univers dystopique très critique de la nature humaine, Amazon se lance dans un projet Fallout qui glorifie la télé-réalité, un genre qui exacerbe les défauts humains, que ce soit ceux des participants ou des spectateurs, le tout dans une fête capitaliste sans pareille.

Le temps de dix épisodes, l’univers post-apocalyptique de Fallout deviendra un simple théâtre au sein duquel seront mis en scène divers défis, conflits et aventures, bien loin des enjeux présentés par les autres itérations de la licence. C’en est presque devenu banal : on ne vend plus une histoire, un propos, juste une esthétique, un bien de consommation dont le propos n’a que peu de valeur comparée au gain financier potentiel.

En même temps, c’est un choix qui est peu surprenant : Squid Game: The Challenge a très bien fonctionné. Dans ce cas là, les éditeurs ont mis en scène le jeu éponyme, la mort des candidats en moins, dont la critique était le sujet central de la série d’origine. Pourtant, la télé-réalité a été extrêmement suivie sur Netflix, s’octroyant pendant deux semaines la première place au classement des séries les plus regardées.

C’est autant un soucis du point de vue des réalisateurs que du public. Oui, c’est un non-sens de faire des télé-réalité de licences dystopiques, mais en même temps, force est de constater que ça marche, ça marche même très bien.

Est-ce que Fallout Shelter pourra atteindre ce même niveau de succès ? C’est incertain : si, bien évidemment, c’est un genre qui est très populaire, propulsé à la fois par de grandes sociétés de production et des indépendants, reste qu’on n’est pas exactement sur le même contexte, et que le public qui a été sensible aux jeux et à la série Fallout seront peut-être moins attirée par cette télé-réalité, qui n’a finalement pas grand lien avec le concept d’origine.

Après l’effet d’annonce, reste maintenant à réaliser la série. Les réalisateurs de Fallout Shelter recherchent actuellement les candidats pour leur projet, les candidatures sont ouvertes jusqu’au 15 février 2026. Pour pouvoir participer, il faudra avoir au moins 21 ans et pouvoir se rendre au Royaume-Uni ou aux États-Unis.