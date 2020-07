Balan Wonderworld – Yuji Naka dévoile son nouveau tour de magie

En 2006, Yuji Naka, le développeur star derrière le hérisson le plus connu de la Terre, quittait le studio avec lequel il a connu ses premiers succès. “Bye bye SEGA, cette relation nous enferme et j’ai besoin de donner un souffle à ma vie.” Un souffle qu’il n’a visiblement pas su trouver. En effet, depuis maintenant une petite quinzaine d’années, le créateur était presque à l’arrêt. Quelques projets par-ci, par-là (en particulier sur les premières années), mais également quelques ratages (on parle de Rodea the Sky Soldier ?)… Bref, des fois, la vie est dure et un retour aux sources s’impose. Et si ce retour aux sources était Balan Wonderworld, son nouveau projet de chez Square Enix ?

Parce qu’il faut le dire, ce titre a comme une saveur familière. Vous en doutez ? Jetez donc un œil à une des vidéos de l’article. Vous voyez maintenant ? Il semble y avoir de nombreux points communs avec deux des héros qu’il a créés pour le compte de SEGA. Si Balan Wonderworld semble largement lorgner du côté des créations du bonhomme dans sa période chez l’éditeur qui a fait son nom, son style et son esthétique y empruntent également beaucoup.

Balan Wonderworld est donc un 3D platformer, genre dans lequel notre bougre s’est plusieurs fois illustré par le passé (vous pouvez critiquer cette remarque, les Sonic 3D d’avant 2006 ne sont pas pourris… Juste pas à la hauteur des jeux Mario de la même époque) et dans lequel vous incarnez un garçon ou une fille. Confronté à un moment difficile, votre protagoniste va fuir et se retrouver dans un monde étrange et féérique, un monde chapeauté par un Willy Wonka déglingos. Ces lieux nouveaux verront l’évolution de votre personnage à mesure qu’il/elle déjoue les pièges dressés sur son chemin habillé/e avec des costumes de différents pouvoirs. Votre but : répondre à des questions philosophiques sur la valeur de la vie et la difficulté des choix, on imagine…

Séduit ? Nous, on ne sait pas trop. Ceci dit, on reconnaîtra que, en tant que “vieux” joueurs, le sujet comme l’esthétique nous parle et nous sommes curieux d’en savoir plus. En ce qui concerne Balan lui-même, notre avocat nous déconseille de parler. Balan Wonderworld est attendu sur PlayStation 4 et 5, Xbox One et Series X, PC et Nintendo Switch en 2021.