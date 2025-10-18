Gameplay Group déterre Avatar Legends: The Fighting Game

Décidément, ces derniers temps, beaucoup de licences s’enrichissent d’un jeu de combat. Entre 2XKO et Invincible VS, ou encore Marvel TOKON: Fighting Souls, le VS fighting gagne en diversité. Et cet élan continue avec l’annonce d’un jeu de combat Avatar (celui avec la flèche bleue, pas avec les extraterrestres bleus) : Avatar Legends: The Fighting Game, dont on peut déjà découvrir de premières images rassemblant le casting de la série animée. Entre Toph, Korra ou évidemment Aang, une bonne dizaine de personnages est annoncée.

Le gameplay sera basé sur du 1v1, mais pas si banal quand on voit que les trois titres mentionnés ci-dessus sont des jeux de combat en équipe.

Mais la véritable particularité de ce titre réside dans son statut de jeu ressuscité. Initialement, un jeu de combat Avatar: Le Dernier Maître de l’Air était développé par le studio Maximum Entertainment, qui a dû annuler le jeu pour des raisons financières. Le projet semblait mort et enterré, et c’est là qu’intervient Gameplay Group, un nouvel éditeur qui a récupéré le titre afin de pouvoir le ressortir.

Rise again, games !

Tel un nécromancien, Gameplay Group s’est spécialisé dans la restauration de jeux abandonnés. Leurs premiers projets avant Avatar Legends: The Fighting Game sont Diesel Legacy: The Brazen Age, et Them’s Fightin’ Herds, deux jeux de combats abandonnés, le second ayant réussi à paraître avant d’être retiré des stores, son maintien ne pouvant être assuré par son développeur.

Mais les annulations ne signifient pas que leurs bases n’étaient pas solides. Diesel Legacy propose un style de combat en 2v2 où les deux personnages de chaque équipe sont présents à l’écran, amenant à de grandes possibilités stratégiques, tandis que Them’s Fightin’ Herds, en plus d’avoir un gameplay solide, est supervisé par Lauren Faust, réalisatrice d’une série animée My Little Pony, dont la direction artistique transpire dans le projet.

Gameplay Group a donc à cœur de proposer au public des jeux ayant rencontrés des difficultés menant à leur annulation. Une intention plus que louable, d’autant qu’elle est réalisée dans le respect des droits, puisque Gameplay Group rachète les droits de ces jeux avant de se les réapproprier. On ne tombe donc pas là dans le cas des jeux comme No One Lives Forever, qui n’est disponible nulle part faute de certitudes concernant le véritable propriétaire.

On s’interroge cependant sur la viabilité financière d’une telle stratégie. Nul doute que des investissements conséquents ont pu mener Gameplay Group à s’octroyer cette image de sauveur des laissés-pour-compte, mais à long terme, parier sur des projets abandonnés pourrait être voué à l’échec. Auquel cas, tous ces ressuscités retourneraient à leur tombe, et leur réapparition se sera faite en coup de vent. Espérons donc que Gameplay Group persiste afin qu’Avatar Legends: The Fighting Game puisse être plus qu’un simple courant d’air. Avatar Legends: The Fighting Game est prévu pour l’été 2026 et sortira sur Steam, Switch 2, Playstation 4 & 5 et Xbox Series.