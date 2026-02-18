Atomic Arcade fermé par Hasbro – Le jeu G.I. Joe va se développer tout seul

On a pris la triste habitude de voir des studios fermer dès que les jeux se plantent (Arkane Austin, après la sortie difficile de Redfall…). On a ensuite pris l’habitude plus triste encore de voir des studios fermer quand un jeu n’atteint pas ses objectifs (souvent fixés en dépit du bon sens…) dans les heures qui suivent sa sortie (comme pour 2XKO, voir ci-dessous).

Une politique qui, si elle était une règle partagée par tous, aurait empêché la publication de Cyberpunk 2077 tel qu’on le connait aujourd’hui, et même celle de Fortnite, dont le mode Battle Royale ne fut qu’une tentative presque désespérée de recycler un jeu qui n’intéressait personne (devenu ensuite le mode « sauver le monde »). Soit respectivement l’une des plus grandes réussites critiques et l’une des plus grandes réussites commerciales de ces dernières années.

Mais les gens à la tête de l’industrie ne sont jamais aussi créatifs que quand il s’agit d’essayer d’être celui qui se montrera le plus bassement capitaliste de tous. Et c’est ainsi qu’Hasbro a décidé de fermer le studio Atomic Arcade, sans pour autant – et c’est là qu’on atteint un nouveau sommet de cynisme économique – annuler le jeu sur lequel le studio travaillait, basé sur le personnage de Snake Eyes, le ninja des G.I. Joe.

Après que l’un des développeurs d’Atomic Arcade a révélé via LinkedIn avoir été licencié des suites de la décision d’Hasbro de fermer le studio, et que la nouvelle a été partagée notamment par le site wccftech.com, ce dernier a été contacté par le géant américain du jouet qui a souhaité mettre les choses au clair :

« Le jeu Snake Eyes n’a pas été annulé. L’équipe prend actuellement le temps d’évaluer les prochaines étapes du projet. Alors que rien n’a encore été décidé, nous nous engageons à partager des informations dès que possible »

Si les fermetures de studios, telles qu’elles sont décidées ces dernières années, sont assez souvent incompréhensibles (qu’est ce qui a empêché Sony d’au moins essayer de passer Concord en free-to-play, plutôt que de jeter des années de développement, et donc d’investissements, à la poubelle ?), la situation d’Atomic Arcade ressemble au franchissement d’un nouveau palier de l’absurde : se débarrasser des développeurs tout en prétendant continuer le développement du jeu.

Alors soit les responsables de chez Hasbro prennent le public pour une bande d’idiots, propres à avaler stupidement leur communication, soit ils sont eux-mêmes complètement idiots, s’imaginant que le développement de Snake Eyes va se terminer de lui-même, par magie. À moins que les plans de la direction ne soient de confier la fin du développement à une I.A. générative ? On écrit ça comme une mauvaise blague, mais on ne serait qu’à peine étonné si c’était effectivement le projet final…