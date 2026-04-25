Atari solidifie sa stratégie autour du rétro avec l’acquisition d’Implicit Conversions

L’un des géants du jeu vidéo rétro continue de consolider son arsenal de préservation vidéoludique. Atari vient d’annoncer le rachat d’Implicit Conversions, un studio spécialisé dans l’émulation de jeux classiques, pour un montant non divulgué. Une acquisition qui s’inscrit dans une logique de long terme et qui commence déjà à porter ses fruits.

Basé dans le Delaware, le studio s’est fait une spécialité de porter des jeux des générations 8, 16 et 32 bits sur les plateformes modernes, même en l’absence de code source original. Son moteur maison, baptisé Syrup, supporte actuellement sept consoles, dont la première PlayStation, avec un support PS2 annoncé en développement. Ce savoir-faire technique, très ciblé sur l’ère 32 bits, vient combler un manque évident dans le portefeuille de l’éditeur, jusqu’ici moins bien équipé sur cette période actuellement en plein boom nostalgique chez les joueurs.

Une collaboration déjà bien engagée

Implicit Conversions collaborait déjà depuis un an avec Atari, via sa filiale Digital Eclipse, notamment sur Mortal Kombat: Legacy Collection, où le studio a pris en charge les trois titres PS1 du pack, ainsi que sur l’édition anniversaire de Rayman. D’autres projets communs devraient être annoncés dans les prochains mois. Les cofondateurs du studio, Bill Litshauer et Robin Lavallée, restent à bord et prennent respectivement les postes de directeur des opérations et de directeur de studio.

Un triumvirat technique pour la préservation

Avec cette acquisition, la firme dispose désormais d’un trio de studios complémentaires : Digital Eclipse pour les jeux 8 et 16 bits, Nightdive Studios, et désormais Implicit Conversions pour l’ère 32 bits. Chacun apporte son propre moteur propriétaire, respectivement Bakesale, Kex et Syrup, formant ainsi un écosystème dédié à remettre en avant de vieilles gloires passées. Une couverture quasi complète des grandes époques du jeu vidéo, des balbutiements 8 bits jusqu’aux débuts de la 3D.

Cette stratégie d’acquisitions ciblées positionne le groupe comme un acteur sérieux de la conservation du jeu vidéo classique, à une époque où la question de l’accès aux œuvres du passé devient de plus en plus centrale dans l’industrie. Le chantier est vaste, et visiblement, la maison Atari n’a pas l’intention de s’arrêter là.